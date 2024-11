Marcos Llorente, del palo a Sánchez a su viaje secreto a Valencia: este es dineral que ha invertido en hidrolimpiadoras

El fútbol español, igual que la población, se ha volcado con Valencia y con su gente. Recogidas solidarias, minutos de silencio, camisetas de apoyo y el himno de la Comunidad Valenciana sonando como si fuera propio fue la tónica general en la pasada jornada liguera. Pero también hay gestos individuales de deportistas que los valencianos no olvidarán y uno de ellos es el del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Mientras sus compañeros se concentraban en París para disputar el encuentro que ganaron en el último minuto ante el PSG, el jugador rojiblanco se dirigía a la capital del Turia para ayudar en las zonas más afectadas por la DANA.

Marcos Llorente viajó de madrugada a Valencia con 400 hidrolimpiadoras pagadas de su propio bolsillo cargadas en dos furgonetas para ayudar a las víctimas de las inundaciones de Valencia. El jugador del Atlético de Madrid decidió desplazarse a las zonas más afectadas en compañía de su padre, Paco Llorente, que fue también jugador del Real Madrid y del Atlético. La inversión particular del futbolista internacional ha superado los 200.000 euros.

"No estoy haciendo nada especial. Ayudar como están haciendo todos. He venido con mi padre y con un amigo. Tampoco queríamos venir muchos para no entorpecer un poco todo que ya hay mucha gente. Con amigos que tenemos viviendo por aquí y nos han ayudado nos han dicho también lo de las Karcher que era lo que más se necesitaba y las hemos podido traer", afirmó en unas declaraciones a Relevo.

Un detalle solidario que el valencianismo no olvidará y que a buen seguro se visualizará en una gran ovación cuando el Atleti visite Mestalla a finales de febrero.

Un mensaje que removió conciencias

Pero no es el único gesto de Llorente que los afectados por la catástrofe de Valencia no olvidarán. El futbolista se volvió viral el pasado domingo con un contundente mensaje en sus redes sociales. «¿Por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas, o peor, por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos pagando dos años? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se están ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles», comenzó señalando el jugador del Atlético de Madrid en sus redes sociales atizando al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mensaje de Marcos Llorente Instagram

«Es una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado», continuó un Marcos Llorente que invitó a los políticos a abandonar su sillón y acabó su mensaje agradeciendo el trabajo de los voluntarios.

Una publicación que fue muy elogiada en redes sociales y que se encargaron de compartir otros futbolistas como Dani Carvajal o Lucas Vázquez.