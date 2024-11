Morata, rendido ante el Rey, no se corta con Pedro Sánchez: "El único servidor público..."

La elogiada actitud de los Reyes en su vista a Paiporta en contraposición con la huida de Pedro Sánchez sigue provocando un gran debate en redes al que el deporte nos es ajeno. El fútbol español, igual que la población, se ha volcado con Valencia y con su gente. Recogidas solidarias, minutos de silencio, camisetas de apoyo y el himno de la Comunidad Valenciana sonando como si fuera propio fue la tónica general en la jornada liguera disputada ayer y que nunca debería haberse jugado.

Pero el deporte rey tampoco fue ajeno a la impotencia, el dolor y la rabia que llegó desde Paiporta. Tras los incidentes acaecidos ayer en la Zona Cero de la Dana donde los ciudadanos mostraron su desesperación ante el abandono que ha sufrido en los últimos días, jugadores como Marcos Llorente, Samu Castillejos, Dani Ceballos o Raúl García no dudaron en alzar la voz contra el Gobierno por la gestión de la DANA. Pero también otros muchos mostraron su orgullo por la actitud de los Reyes.

Y es que, en contraposición a la actitud de Sánchez -que abandonó el lugar a los segundos de llegar- Don Felipe y Doña Letizia decidieron quedarse, aguantar el chaparrón de lodo e intentar dialogar con los vecinos. Una actitud que toda España ha aplaudido, también desde el deporte.

Uno de los que se ha pronunciado sobre lo ocurrido este domingo ha sido Álvaro Morata, jugador del Milán y capitán de la Selección Española, que no se ha cortado a la hora de señalar -aunque de manera indirecta- a Pedro Sánchez en su elogio al Rey.

«Él da la cara cuando los demás huyen. El único servidor público que está siempre donde debe. Yo, con el Rey», compartió el delantero en sus stories de Instagram con una foto de Felipe VI consolando a los afectados por la DANA. Hoy, los Reyes se han comprometido a visitar Chiva tras quedar suspendida la agenda de ayer.

Mensaje de Morata Instagram

Pero sin duda el mensaje más comentado está siendo el de Marcos Llorente. «¿Por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas, o peor, por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos pagando dos años? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se están ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles», comenzó señalando el jugador del Atlético de Madrid en sus redes sociales atizando al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Es una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado», sentenció el futbolista.

Un mensaje que ha provocado un tsunami de apoyos -entre ellos de Carvajal y Lucas Vázquez- y ha reventado el contador de "likes".