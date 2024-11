El fútbol también clama contra Pedro Sánchez: "¡España despierta, necesitamos un cambio!"

El fútbol español, igual que la población, se ha volcado con Valencia y con su gente. Recogidas solidarias, minutos de silencio, camisetas de apoyo y el himno de la Comunidad Valenciana sonando como si fuera propio fue la tónica general en la jornada liguera disputada ayer. Pero el deporte rey tampoco fue ajeno a la impotencia, el dolor y la rabia que llegó desde Paiporta.

La indignación de los valencianos ante su propio sentir de horfandad por parte de los máximos responsables políticos que han vivido durante las primeras horas de la DANA ha estallado este domingo, cuando los Reyes Felipe VI y Doña Letizia han llegado a Paiporta (Valencia) acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente autonómico Carlos Mazón con el objetivo de conocer de primera mano la situación vivida por los valencianos a causa de la gota fría.

Nada más bajar del coche, los vecinos que estaban limpiando sus casas empezaron a increpar a la comitiva oficial. Segundo Pedro Sánchez desapareció de la visita de la visita. Se oyeron gritos de "asesinos" y así como de "Mazón, dimisión" y "Sánchez, dimisión". Sin embargo, pronto se han dado cuenta de que Sánchez había desaparecido. "¿Dónde está el presidente?" clamaban mientras denunciaba el abandono que habían sentido estos días. Los Reyes, por contra, decidieron quedarse, aguantar el chaparrón de lodos e intentar dialogar con los vecinos. Una actitud que toda España a aplaudido a la vez que ha criticado con dureza la actitud del presidente del Gobierno y su pésima gestión.

¡España, despierta!

Unas críticas de las que tampoco ha escapado en fútbol que ha atizado de lo lindo al presidente. Varios jugadores fueron ayer muy claros y contundentes contra el Gobierno. Una de las críticas más duras llegaba de la mano de el ex futbolista Raúl García. "900 asesores para un presidente y 500 militares para Valencia. España 2024. El gobierno de la gente se hace llamar... #EspañaDespierta", escribió el navarro en sus Stories de Instagram.

Mensaje de Raúl García Instagram

«Si necesitas ayuda para huir, pídela», escribió el jugador Samu Castillejo en sus redes sociales. Un dardo que hace alusión la que profirió el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional desde Moncloa hace unos días donde dijo, refiriéndose a la Comunidad Valenciana: «Si necesitan ayuda, que la pidan».

Pero uno de los más contundentes ha sido sin duda Ferrán Torres. El futbolista valenciano del FC Barcelona no se ha mordido la lengua a la hora de criticar la desastrosa gestión de la DANA. En una publicación de Instagram acompañada de una imagen de una bandera de la Comunitat Valenciana y el mensaje "Ens alçarem", escribió: "Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros. Necesitamos que todo el país dé un paso adelante. El pueblo salva al pueblo", ha escrito el de Foios.

“Necesitamos un cambio en este país! No tengo fuerzas hoy ni de ir al estadio a ver a mis compañeros jugar. Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros. Necesitamos que todo el país dé un paso adelante. Esto podría pasar en cualquier parte. Sentimos el calor y el apoyo de gente del mundo entero. El Estado está fallido. El pueblo salva al pueblo. Visca Valencia y Viva España”.

Igual de contundente se mostraba Marcos Llorente. «¿Por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas, o peor, por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos pagando dos años? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se están ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles», comenzó señalando el jugador del Atlético de Madrid en sus redes sociales atizando al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mensaje de Marcos Llorente Instagram

«Es una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado», continuó un Marcos Llorente que invitó a los políticos a abandonar su sillón y acabó su mensaje agradeciendo el trabajo de los voluntarios.

Oli o Dani Ceballos también alzaron la voz. "Gobierno de mi vida despertad de una vez”, escribió el madridista tras la espantada de Pedro Sánchez en una jornada liguera que no debería haberse disputado.