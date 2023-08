Mbappé cierra a la puerta a su fichaje por el Real Madrid esta temporada: ¡Se queda!

El "culebrón Mbappe" sigue protagonizando el mercado de verano y cada día que pasa parece enredarse más. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también a ser traspasado y no piensan pasar ni una. Incluso han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y han amenazado con denunciar el caso ante la FIFA. El delantero galo sigue apartado del equipo, ha sido borrado de la web y amenazado por el club pero se muestra tranquilo porque sabe que el tiempo juega a su favor y no va a modificar un ápice su postura.

Cuando todos los gestos parecían indicar que la salida del francés podría ser inminente desde Francia sueltan la bomba: "¡Mbappé se queda!". Si ayer, varios medios aseguraban que el club parisino había citado al francés para negociar su finiquito, lo que despejaría su salida, hoy la situación ha vuelto a dar un giro de 180 grados.

"Kylian Mbappé no será traspasado este verano. Pretende completar el último año de contrato y se lo repitió a Nasser Al-Khelaïfi a principios de semana" adelanta Le Parisién.

No irá al Real Madrid

"No habrá ofertas de última hora el 31 de agosto o el 1 de septiembre. En pleno verano de 2023 no habrá una presentación a bombo y platillo en el estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé no se incorporará al Real Madrid esta temporada. Decidió quedarse en el PSG, pase lo que pase" sentencia el diario, muy cercano a a las altas esferas del Paris Saint Germain.

Según esta información, se lo repitió este martes a Nasser Al-Khelaïfi durante un tenso cara a cara en el Campus de Poissy. Por lo que la estrella del PSG no ha cambiado ni un ápice en su decisión desde que la hiciera pública el pasado mes de junio. “Quedarme en el PSG es mi única opción en este momento”, dijo. Y eso es lo que ocurrirá esta temporada. Según Le Parisien, no hay posibilidad de que Mbappé salga traspasado este verano, a pesar de que Al Khelaifi le ha instado en reiteradas ocasiones a que deje el club debido a su situación contractual.

Sin embargo, el club parisino no cesará en su presión tras rechazar Mbappé una nueva oferta de renovación esta misma semana. El club mantiene su decisión de sentará a su jugador estrella en la grada si no cambia de postura. El primer encuentro de la Ligue 1 será este próximo domingo ante el Lorient en el Parque De Los Principies, un encuentro perfecto para que la afición parisina muestre su descontento con Mbappé. La afición parisina ya dictó sentencia sobre Messi y Neymar y ahora le toca el turno a Mbappé.