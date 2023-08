El "caso Mbappé" revienta el PSG: de la salida de campos al monumental enfado de Luis Enrique

La[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/futbol/psg-paso-mas-elimina-mbappe-web-amenaza-dejarlo-grada-lorient_2023080164c9669d89c42a00010ab41b.html||| complicada situación de Kylian Mbappé en el París Saint Germain]] es ha convertido en una autentica bomba en la línea de flotación del club. El culebrón Mbappé se calienta cada día que pasa y un verano más copa el protagonismo del mercado de fichajes. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también a ser traspasado y no piensan pasar ni una. Han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid con la amenaza de denuncia ante la FIFA, han borrado su estrella de su página web e incluso parecen dispuestos a dejar a su mejor futbolista en la la grada.

Pero el "caso Mbappé" tomaba ayer una dimensión inesperada. A primera hora de la tarde, Le Parisien informaba de que la salida [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/futbol/20220604/owgdduwiy5hm7bvywasza7z6cm.html|||del director deportivo, Luis Campos,]] podría ser inminente. El portugués, que llegó a París por su cercanía a Kylian, no ha sido capaz de contentar a la estrella de Bondy con sus fichajes y, para los qataríes, es uno de los motivos por los que no ha querido firmar su renovación. Su mala relación con Nasser Al Khelaïfi y su enfriamiento con el delantero lo han colocado en la picota una vez más.

Pero la verdadera bomba saltaba en España. Según adelantaba Pedro Morata en Deportes COPE, Luis Enrique está meditando seriamente abandonar las filas del PSG, pocas semanas después de llegar, en pleno lío en el club por el caso de Mbappé y con la figura del director deportivo, Luis Campos, seriamente dañada.

La condición de Luis Enrique

Toda la crisis de Kylian Mbappé, con todas las filtraciones interesadas para generarle o malestar o presión a Mbappé, le han pasado factura. El hecho de que Luis Enrique esté teniendo indirectas de parte de la dirección del PSG, como que Mbappé no haya ido a la gira de Japón, y que sea posible que, si no es vendido, le digan que no cuente con él la próxima temporada afectan y mucho a una posible decisión.

No en vano el técnico asturiano puso como condición al estampar su firma tener plenos poderes para decidir si utilizar o no al francés y los planes del club van por otros derroteros.

Además, Luis Enrique se podría quedar sin su asistente, Rafael Pol, por un problema personal. Todo esto forma un cóctel molotov que hace que Luis Enrique esté visiblemente molesto por todas estas indecisiones y crisis, y no es para nada descartable que diga basta.

Desde el club parisino, desmienten el ultimátum del técnico asturiano y acusan a Fayza Lamari, madre del jugador, de filtrar la noticia para desestabilizar al PSG. Si embargo desde el entorno del ex seleccionador español son claros: No hay decisión tomada pero el hartazgo existe.