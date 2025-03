Mbappé vuelve a marcar tras el City y Vinicius iguala a Ronaldo Nazario

Tchouameni, el mejor jugador del partido, sostuvo al Real Madrid con una de sus actuaciones más brillantes desde que viste de blanco; y en la otra punta del campo, Vinicius y Mbappé volvieron a ver puerta para amarrar tres puntos importantes antes de la resolución de la eliminatoria de octavos de Champions ante el Atlético. El Madrid va a necesitar a sus delanteros el miércoles en el Metropolitano, y los dos, en una buena primera parte, fueron afinando la puntería. Mbappé se encargó de abrir el marcador y volver a marcar después de tres partidos sin hacerlo. Sus últimos tantos habían sido los del «hat trick» al Manchester City en la vuelta de la repesca. Desde entonces, había descansado en Copa y no había visto puerta ante Girona, Betis y Atlético. Frente al Rayo tuvo varias ocasiones y con la que acertó llegó a los 29 tantos en su primera temporada, uniéndose a un selecto grupo de delanteros que alcanzaron esa cifra o más en el curso de su estreno: Cristiano, Hugo Sánchez, Ronaldo, Van Nistelrooy, Zamorano y Suker. «Ya el gol es una cosa que me parece importante. Vinicius y Mbappé han marcado dos goles espectaculares. Hasta el minuto 70 lo han hecho muy bien. Cuando pienso que tengo que defender, quito a los delanteros, y no hay ningún problema, les he liberado de minutos que les vendrán bien para el partido del miércoles», decía Ancelotti, satisfecho con la recuperación del francés. «Me parece que durante una hora ha jugado bien, ha marcado, ha peleado, ha luchado. En la jugada del gol hace un desmarque sin balón, encara... lo ha hecho muy bien», insistía.

Más Noticias Fútbol El Real Madrid gana al Rayo (2-1) y Mbappé y Vinicius amenazan al Atlético

Vinicius llegó a los 102 goles con el Real Madrid, igualando a Ronaldo Nazario como el brasileño más anotador de la historia blanca. «Tiene un gran futuro por delante, ha llegado a estos números muy pronto, luchando y mejorando cada temporada. Se lo merece, porque además de todo es buen chico», celebraba Ancelotti, feliz con la primera parte de los suyos antes del derbi.