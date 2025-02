El mejor Rayo Vallecano de la historia reta al Barcelona

La marcha de Andoni Iraola al Bournemouth dejó la temporada pasada al Rayo huérfano de su guía, del hombre que le llevó hasta las puertas de la final de Copa y a asentarse en Primera como nunca en la historia de la Franja. Pero la normativa laboral del Reino Unido, que no concedió a Íñigo Pérez el permiso de trabajo hizo un favor al Rayo.

Iñigo regresó, ahora como actor principal, a mediados del curso pasado para salvar al equipo con relativa comodidad y para construir un bloque que está consiguiendo los mejores resultados de la historia del Rayo.

El equipo madrileño es sexto ahora y estaría clasificado para la Liga Europa, lo que supondría la primera participación europea del Rayo por méritos deportivos. Ya participó un a vez en la Copa de la UEFA, en la que llegó hasta los cuartos de final, pero accedió al torneo como uno de los equipos invitados por juego limpio después de haber acabado décimo en la Liga la temporada anterior. Aquel Rayo de Juande, el de Paco Jémez y hasta el de Iraola se están viendo mejorados por el de Íñigo Pérez.

«Firmo con sangre acabar séptimos», decía después de la victoria en Leganés. Pero no le obsesiona la clasificación europea, prefiere no planteárselo. «No es un extra ni debe serlo, no hay que enfocarse en eso, Me encantaría jugar en Europa, pero hay que seguir con la cabeza abajo, paso firme y mantener los patrones que nos ayudan a sumar», añadía. Prefiere confirmar la permanencia antes de pensar en otras cosas.

Sin estrellas

El Rayo está haciendo su mejor temporada sin contar con los dos fichajes estrella de las ultimas temporadas. James Rodríguez, que llegó en verano después de ser elegido el mejor jugador de la pasada Copa América, se ha marchado al León mexicano sin haber podido mostrar su calidad. Se fue después de jugar sólo 205 minutos repartidos en siete partidos, seis de Liga y uno de Copa. Sólo en dos de ellos fue titular y dejó una asistencia y ningún gol. Peor es lo de Raúl de Tomás, que sólo ha jugado un partido, la primera eliminatoria de Copa, y no ha sido convocado en ninguno de los últimos doce partidos de Liga y de Copa. RdT sigue en la plantilla, pero como si no. Está desaparecido y ni siquiera el entrenador conoce muy bien cuál es su situación. «No he podido contactar con él. Nos cruzamos un mensaje hace tiempo. No tengo mucha más información que vosotros y trato de respetar esta situación», confesaba después de derrotar al Leganés.

A cambio el Rayo sigue descubriendo futbolistas para la élite. Ha conseguido que jugadores como Trejo y Álvaro García sigan siendo importantes a pesar de que juegan menos minutos mientras brillan jugadores como Ratiu, Mumim y De Frutos, que es el máximo goleador del equipo.

Iñigo Pérez gestiona todas las peculiaridades del Rayo y de la propiedad sin llamar la atención, con tranquilidad absoluta. A los 37 años, el entrenador del Rayo no tiene miedo a nada. No es extraño verlo en manga corta en el banquillo y ahora que aprieta el frío la mayor protección que se permite es un jersey. Nada de plumas o abrigos. Iñigo es especial, «un enfermo del análisis», decía Iván Balliu hace unos días en una entrevista en Telemadrid.

También lo es Iraola, con el que creció en los banquillos. El ahora técnico del Bournemouth se inspiraba incluso en el fútbol americano, un deporte al que se enganchó cuando jugó con David Villa en el New York City. Iñigo estaba destinado a ser su segundo en el Bournemouth, igual que lo fue en el Rayo. Pero ahora manda en Vallecas y este lunes visita al Barcelona en Montjuïc.