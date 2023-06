Las dudas y el miedo de la presunta víctima de Dani Alves, según su prima: "No quería denunciar..."

El pasado mes de mayo se cumplieron cuatro meses desde que Dani Alves ingresara en prisión acusado de abusar de una joven en la Discoteca Sutton de Barcelona. Desde entonces, han salido a la luz las declaraciones contradictorias de la joven y del futbolista, así como de sus allegados y equipos legales. Si hace semanas el testimonio de Alves aferrándose a las "ganas de sexo" de la joven ocuparon horas de debate, en los últimos días el protagonismo absoluto ha sido para el desgarrador relato de la denunciante.

Enen el que vuelve a recordar qué sucedió aquella noche de diciembre de 2022: "Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy? Y yo: 'No'", empieza contando cómo fue el primer acercamiento del ex futbolista del Barcelona: "Me dijo: 'Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet". Esas fueron las primeras palabras. "Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato", sigue contando la presunta víctima.

"Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí", pronunció la joven, de 23 años, en la declaración ante la jueza.

"Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho", cuenta de los recuerdos que no puede evitar.

El miedo a la denuncia

Ahora, ese mismo programa ha sido el encargado de filtrar también el testimonio de su prima que resultó clave en la investigación y que pone de relieve los temores de la víctima.

Según la familiar de la joven, que acompañaba a la denunciante en la noche del 30 de diciembre, aseguró que le había dicho "que le había hecho mucho daño, que se había corrido dentro, que se quería ir. Nos dijeron que había que activar el protocolo. Ella no quería denunciar". Una preocupación, la de la denuncia, que -a pesar de lo dicho por Dani Alves sobre el consentimiento de las relaciones- también inquietaba a la otra parte.

De hecho, ‘El programa de Ana Rosa’ desveló en exclusiva los mensajes que se intercambiaron Bruno Brasil, amigo íntimo del jugador, y la prima de la denunciante pocos días después de lo ocurrido. Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre del pasado año. Tanto Bruno Brasil, que suele visitar cada semana a Alves en la prisión de Brians 2, como la prima de la víctima estuvieron presentes esa noche en dicho establecimiento nocturno por lo que sus mensajes cobran mucha importancia. Según el relato de la periodista Mayka Navarro, fue el confidente del futbolista quién se puso en contacto con la joven mediante Instagram. “Seamos hermanos. Mi casa está en… No estoy siempre, pero lo que necesites aquí estoy disponible”, escribió él. La joven que recibió dicho mensaje le contestó: "Muchas gracias e igualmente. Feliz año nuevo". Los mensajes, que fueron analizados por los Mossos forman parte del sumario del caso y su intencionalidad era clara según la abogada de la joven.

La letrada de la víctima considera que la intención del chico, con estos mensajes, era conocer cómo se encontraba la víctima y, sobre todo, si tenía intención de denunciar lo sucedido. La declaración de la víctima no le identificaba con nombres y apellidos, pero sí aportó un dato concreto para su localización: la cuenta de una red social desde la que momentos después, el cocinero envió un mensaje a la prima de la víctima preocupándose por lo sucedido y aportando su dirección en la Ciudad Condal. Un mensaje que está desde entonces en manos de los Mossos d’Esquadra. En la declaración ante los Mossos, la víctima y su prima se mostraron convencidas de que el amigo de Alves solo realizaba una labor indagatoria. De hecho, hay quien interpreta que con ese "Seamos hermanos", Bruno parece indicar a las afectadas que dejen correr lo ocurrido.

Sin embargo, al activarse el protocolo la joven se vio obligada a denunciar a pesar de su miedo a que nadie le creyera que le llevó incluso a renunciar al cobro de una indemnización económica. El hecho de que el acusado sea famoso y rico acrecienta el miedo de la mujer que denuncia a no ser creída y su única baza reside en demostrar que su objetivo no es económico. Y es que el estereotipo del interés suele ser el relato habitual utilizado por las defensas de los acusados por violencia sexual para desacreditar a la víctima. “Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel”, dijo la joven a su abogada desde un primer momento.

A la espera de que se celebre el juicio, los datos filtrados no parecen ayudar al horizonte penal del futbolista. Y tampoco será un periodo fácil para la víctima que siente pavor a que finalmente los medios logren descubrir su identidad.