Montse Tomé, orgullosa del camino

La medalla de subcampeona colgaba todavía del cuello de Montse Tomé cuando se sentó en la sala de prensa del estadio St.Jakob Park de Basilea después de la final. El orgullo por el camino recorrido pesaba más que la frustración por la derrota.

«Creo que este equipo merecía más. Siento que hemos trabajado durante mucho tiempo para llegar a este momento en una final con una selección de gran nivel como Inglaterra. Y por lo que se vio en el partido siento que este equipo hizo méritos para tener más. Al menos no tener esta sensación que sentimos ahora. Esto es deporte y en deporte hay que saber perder y hoy nos ha tocado en los penaltis», reflexionaba la seleccionadora española tras la final.

Los lanzamientos desde los once metros no fueron bien para las españolas, que fallaron tres de los cuatro que tiraron, pero Montse Tomé y su cuerpo técnico habían meditado su decisión. «Hemos elegido a las que creíamos que tenían más efectividad por todo lo que habían mostrado. Mariona es una lanzadora habitual con nosotras; Patri no los lanza en su equipo, pero sí hemos visto que lanza bien y las demás, Salma y Aitana, lo mismo. Les he preguntado si se veían para tirar el penalti, me han dicho que tenían confianza y yo tenía confianza en ellas. Al final los penaltis son eso, cualquiera puede fallar y quiero valorar el esfuerzo que han hecho todas las jugadoras», asegura Montse Tomé.

Más crítica se mostraba la capitana, Irene Paredes. «Esto no va de tener la posesión y de generar, va de marcar. Ellas también juegan. Nos han metido un gol que creo que es evitable. Hay errores y hay aciertos. Ellas estaban cómodas llegando a los penaltis. Nosotras confiábamos en nosotras mismas, pero hoy no hemos estado como sabemos estar y es una faena», se lamentaba.

Para Montse Tomé la final puede haber sido su último partido como seleccionadora. Acaba contrato en agosto y aún no ha renovado. «Yo creo que está haciendo un trabajo excelente. Se vio durante toda esta concentración que es casi un mes en Suiza, ha habido una unión extraordinaria entre todo el equipo: ellas, los técnicos y todo el conjunto de la selección. Hay que valorar su trabajo», decía el presidente de la Federación, Rafael Louzán, en TVE.

«Ahora no es algo en lo que piense, ni quiero pensar. Siempre he comentado que es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. Ahora en mi cabeza está lo que ha pasado y no quiero pensar más allá», dice ella.