Montse Tomé responde a las acusaciones de "falsa" de Jenni Hermoso tras sentenciarla en la Eurocopa: "Que lo gestione..."

La selección española femenina de fútbol ya tiene a sus '23' para pelear por la Eurocopa y, aunque era un secreto a voces tras los cuatro últimos parones internacionales,[[LINK:INTERNO|||Article|||684853ceb919f600073c9da4||| la lista definitiva de Montse Tomé —sin grandes sorpresas— para pelear por el último gran título que le falta a la Roja lo ha confirmado: Ni Jenni Hermoso ni Misa disputarán el torneo continental.]]

Tampoco estarán Laia Codina (Arsenal FC) y Sheila García (Real Madrid. Estas dos futbolistas, central y lateral respectivamente, fueron las dos que se cayeron de la convocatoria de 25 jugadoras que estuvo en la última 'ventana' internacional de hace unas semanas ante Bélgica e Inglaterra. Codina, campeona del mundo en 2023, había tenido que dejar esa concentración por los problemas que arrastra por una pubalgia que finalmente le han dejado fuera, mientras que García había sido una habitual de las últimas convocatorias de la técnico asturiana. De este modo, en la lista final pudo entrar la defensa del FC Barcelona Jana Fernández, que será una de las debutantes en un gran torneo internacional con la 'Roja'.

Fuera desde octubre de 2024

Aunque la ausencia de la jugadora de Tigres estaba cantada ha vuelto a convertirse -una vez más- en la protagonista tras el anuncio de la lista definitiva. La madrileña lleva sin acudir con España desde octubre de 2024. Su última convocatoria fue la primera tras el fracaso en los Juegos Olímpicos. Jenni viajó a dos amistosos contra Canadá e Italia, en los que apenas jugó 15 minutos en el primer encuentro. A partir de ahí, quedó apartada por la asturiana, que no ha vuelto a contar con ella.

Tras el revuelo provocado por esta nueva ausencia, la seleccionadora insistió en subrayar que no existen motivos antideportivos y rompió su silencio respecto al tuit en el que La delantera la tachaba de "falsa". Tras quedarse fuera en la lista de convocadas para los dos últimos partidos de su grupo de la Liga de Naciones frente a Bélgica e Inglaterra la madrileña publicó un polémico "tuit" que fue interpretado como un ataque directo a Tomé.

"Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo" fue el contundente mensaje publicado por Hermoso en sus redes sociales que no tardaría en volverse viral.

"No veo mi nombre..."

Un mensaje que ya tiene respuesta por parte de la seleccionadora. "¿A qué te sonó el mensaje que puso Jenni Hermoso?", le preguntó Manu Carreño en la Cadena SER.

“No sé muy bien a qué se puede referir, mi nombre ahí no lo veo. Puedo entender que la jugadora se enfade porque no venga convocada cuando ella puede sentir que tiene que estar. Yo trato de ser respetuosa, lo he sido siempre, le he dado mis argumentos”, ha incidido. “Tengo la conciencia tranquila, sé que he trabajado de manera profesional, hemos hecho seguimiento a Jenni en su equipo ayudándonos de la información de sus entrenadores”, añadió.

Respecto a las razones de ese "tuit" sentenciaba: "Está enfadada y tiene que gestionar, no hay más".

Los motivos reales

Sin embargo todo paré indicar que sí hay más y que la ruptura viene de lejos. Ya en noviembre, desde el vestuario se filtraron los motivos reales de las ausencias de Hermoso y Misa. Según adelantó entonces la SER, citando fuentes muy cercanas al vestuario de la selección española, el motivo por que el que Jennifer Hermoso y Misa no han ido es por su mal comportamiento y su falta de compañerismo cuando le ha tocado ser suplentes.

Algo en el caso de la futbolista de Tigres quedó bastante claro en los Juegos cuando se quejó de su poca participación. "Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca", afirmó. Unas palabras que no gustaron nada a Tomé.