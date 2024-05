El motivo por el que Mbappé no ha anunciado su fichaje por el Real Madrid

Tras casi dos años de especulaciones e idas y venidas, por fin el culebrón más mediático del fútbol mundial está a punto de llegar a su final. El futbolista anunciaba el pasado 10 de mayo por sorpresa y de manera oficial su salida del PSG. Con un vídeo de 3 minutos y 51 segundos, y tres días después de la amarga eliminación en Liga de Campeones, confirmó lo que era un secreto a voces: que se va de París en busca de un nuevo reto. Sin embargo, aunque todos dan por hecho que su destino está en Madrid, el francés no ha hecho oficial su nuevo club.

Sin embargo en las últimas horas, la actitud del francés ha cambiado y ya no oculta ni rehúye las preguntas sobre su fichaje por el Real Madrid. Kylian Mbappé jugó este sábado la final de la Copa de Francia, su último partido con el París Saint-Germain. Tras el encuentro en el que levantó su ultimo título en París, no dudo en explicar las razones por las que no ha hecho público su llegada al Real Madrid.

"¿Por qué no dices ya que has firmado por el Real?", le preguntaron en zona mixta. Y lejos de callarse o evitar dar una respuesta clara, Mbappé, que ya no se esconde, respondió con claridad.

"Porque creo que, antes de nada, debía despedirme bien de mi club y acabar bien. Hoy hemos ganado un título y habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club a su debido momento. Será dentro de pocos días", afirmó.

Sobre si ese anuncio se hará antes de concentrarse con Francia afirmó: "Aun no lo sé porque faltan algunos detalles, pero lo más importante era acabar bien aquí".

¿Qué se sabe del contrato de Mbappé?

Su contrato está más que cerrado y varios medios hablan ya de cifras, duración o derechos de imagen. Según adelantó El Chiringuito, el sueldo rondará los 14 millones neto, cobrará unos 40 millones de prima de fichaje. Una cifra a la que habría que añadir los bonus por objetivos.

Según todas la informaciones avanzadas por medios galos, su salario estará muy por debajo de los 72 millones brutos que cobra esta temporada en el club parisino. El salario de Mbappé en el equipo español rondaría los 26 millones de euros brutos. Esto lo convertiría, por poco, en el jugador mejor pago de la plantilla.

Josep Pedrerol, en El Chiringuito, dio todas las claves del contrato entre el Real Madrid y Mbappé.

Las cifras del contrato Real Madrid-Mbappé

El contrato de Mbappé con el Real Madrid incluye varios componentes financieros y de derechos de imagen, que son cruciales para entender la magnitud de este acuerdo tal y como adelantó La Razón:

Salario: Uno de lo objetivos principales de la directiva blanco es no perturbar un vestuario modélico en el que los jóvenes han ido aprendiendo de lo más veteranos y en el que ahora Bellingham y Vinicius son los futbolistas principales. Mbappé llega como el mejor del mundo, pero en el Real Madrid están dos que le pelean la posición y por eso no puede haber diferencias de salario. Va a cobrar 14 millones netos.

Prima de Fichaje: Aquí está parte de la clave de la operación. Kylian Mbappé llega libre, es decir, no hay que pagar nada al PSG por su traspaso, es una operación redonda. Pero en estos casos parte de ese dinero ahorrado va para el futbolista en lo que se denomina prima de fichaje. El verano que estuvo a punto de llegar, se habló de hasta 130 millones de euros. Pero las condiciones han cambiado y Mbappé recibirá una prima de fichaje de 40 millones de euros.

Derechos de Imagen: El Real Madrid ha buscado siempre tener control sobre una gran parte de los derechos de imagen de sus jugadores. Sin embargo, en el caso de Mbappé, se ha llegado a un acuerdo que parece ser más favorable para el jugador. Desde su entorno estudiaron bien el reciente fenómeno de Jude Bellingham y la revalorización en su cotización como futbolista de primer nivel mundial durante los meses que lleva vistiendo la camiseta blanca. A más prestigio y mejor imagen, mayores acuerdos de patrocinio. Nadie mejor que Delphine Verheyden, su abogada especializada en asuntos relacionados con los derechos de imagen que tanta importancia le dan todos los miembros del clan Mbappé, para calibrar el impulso que eso puede suponer para su representado. Por ello, todo apunta a que el futbolista francés se va a quedar con el 100% de los contratos que ya tenga, mientras que los que le lleguen por formar parte del Real Madrid se va a repartir en 80 para el jugador y 20 para el Real Madrid.

Duración y posible fecha de presentación: El francés firmara por cinco temporadas y su presentación podría producirse o tras la final de Champions o a partir del 1 de julio, en una fecha que permita el apretado calendario de este verano, con la Eurocopa de Alemania (del 14 de junio al 14 de julio) y los Juegos Olímpicos de París (el torneo de fútbol dura del 24 de julio al 10 de agosto).