Pedrerol revela todos los secretos y cifras del contrato de Mbappé y el Real Madrid: primas, salario....

Todo apunta ya a un verano en el que va a suceder lo que nunca pensamos ya que iba a pasar: Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, vestido de blanco. Los madridistas aún recuerdan la impresionante presentación de Cristiano Ronaldo, pero esta, en un estadio reformado, promete ir mucho más allá. Y más porque pocos futbolistas han sido tan esperado como la estrella francesa.

Desde que se informó de que Mbappé ya había dejado claro al PSG que se iba, los rumores no son acerca de si va llegar al club blanco, sino de si ha firmado el contrato ya. Desde Francia aseguran que sí y desde el Real Madrid se mantiene un silencio razonable, porque no se quiere despistar a nadie de los objetivos de esta temporada. Aún queda mucho por disputar y aunque LaLiga está encaminada, esto es muy largo y la parte importante de la Champions acaba de empezar. Por eso hay que ir con precaución en el tema Mbappé. Nadie dice nada, aunque todo apunta a que se ha firmado una especie de acuerdo, que no un contrato.

Josep Pedrerol, en El Chiringuito, dio todas las claves del contrato entre el Real Madrid y Mbappé.

Las cifras del contrato Real Madrid-Mbappé

El contrato de Mbappé con el Real Madrid incluye varios componentes financieros y de derechos de imagen, que son cruciales para entender la magnitud de este acuerdo:

Salario. Uno de lo objetivos principales de la directiva blanco es no perturbar un vestuario modélico en el que los jóvenes han ido aprendiendo de lo más veteranos y en el que ahora Bellingham y Vinicius son los futbolistas principales. Mbappé llega como el mejor del mundo, pero en el Real Madrid están dos que le pelean la posición y por eso no puede haber diferencias de salario. Va a cobrar 14 millones.

. Aquí está parte de la clave de la operación. Kylian Mbappé llega libre, es decir, no hay que pagar nada al PSG por su traspaso, es una operación redonda. Pero en estos casos parte de ese dinero ahorrado va para el futbolista en lo que se denomina prima de fichaje. El verano que estuvo a punto de llegar, se habló de hasta 130 millones de euros. Pero las condiciones han cambiado y Mbappé recibirá una prima de fichaje de Derechos de Imagen: Un aspecto distintivo de este contrato es el manejo de los derechos de imagen. Tradicionalmente, el Real Madrid ha buscado tener control sobre una gran parte de los derechos de imagen de sus jugadores. Sin embargo, en el caso de Mbappé, se ha llegado a un acuerdo que parece ser más favorable para el jugador. Aunque el club inicialmente quería que los derechos de imagen se dividieran 50/50, como es común con otros jugadores, las negociaciones han resultado en condiciones diferentes para Mbappé y parece ser que el futbolista francés se va a quedar con el ciento por ciento de los contratos que ya tenga, mientras que los que le lleguen por formar parte del Real Madrid, y eso, como sabe Bellingham, aumenta su valor comercial, se va a repartir en 80 para el jugador y 20 para el Real Madrid.

Ahora ya es cuestión de tiempo, de esperar a que llegue el verano. Mbappé va a disputar la Eurocopa y después los Juegos Olímpicos. Y empezará con el Real Madrid la temporada.