El motivo vital por el que todos deberíamos imitar el bailecito de Antoine Griezmann

El francés Antoine Griezmann disfruta de su segunda etapa en el Atlético de Madrid donde ha logrado el perdón de su afición y es clave en los planes de Diego Pablo Simeone. Ha metido 10 goles esta temporada y su rendimiento es clave en la buena racha del equipo. Pero, si por algo se ha hecho famoso el francés en los últimos años es por la manera singular de celebrar sus goles. Su bailecito ha dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, pero detrás de él se esconden claves que tal vez desconozcas.

El singular movimiento tiene nombre y apellidos, y se llama Fortnite Battle Royale o simplemente Shuffle Dance. Se trata de un método de baile que si bien no es moderno -su origen se remonta a la década de 1920 aproximadamente- en los últimos años, cobró gran relevancia al viralizarse en las redes sociales. Y parte de su resurgimiento está asociado al emblemático juego online conocido como Fortnite, allá por el año 2018, donde antes de comenzar la partida, sus personajes hacían algunos de estos pasos. Por eso también se le conoce como "Take the L" o "Toma la L" como ocurre en el popular videojuego.

Tal fue su popularidad, que esta práctica no tardó en convertirse en tendencia y ser adoptada, entre otros, por distintas personalidades: desde Marcelo Tinelli, quien incluyó dicho estilo en el repertorio del certamen de ShowMatch, hasta el futbolista del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann que festeja sus goles y el triunfo de su equipo con este tipo de coreografías.

[[EXTERNAL:Instagram|||Bj5aiWJlNms|||images/play_instagram.jpg]]

Pero ¿Por qué deberíamos tomar nota e imitar su baile?

Según los expertos, este proceso coreográfico requiere, por un lado mucha atención, memoria y concentración, y por el otro, flexibilidad corporal. Y tiene innumerables beneficios desde físicos, pasando por mentales y hasta espirituales.

Los beneficios del "Suffle Dance"

Mente: trabaja en el aumento de la concentración y fortalece la memoria, es decir, que refuerza las funciones cognitivas.

Físico: mejora el sistema cardiorrespiratorio debido a 5ba97387-6be5-45ce-ac7d-898dad689800_doubleQuoteCursiveOpen_que puede ser tomado como un ejercicio de alta intensidad”. Fortalece el cuerpo, sobre todo, los músculos de las piernas, los brazos y el abdomen.

Espiritual: Libera tensiones y aumenta la seguridad y la confianza personal. A su vez, genera endorfinas que actúan positivamente sobre el estado de ánimo.

Su éxito es tal que ya ha sido incluido en las parrillas de los gimnasios. ¿A que esperas para probarlo?