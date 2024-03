El movimiento inesperado de Joana Sanz tras conocerse que Alves saldrá de la cárcel

Dani Alves ha logrado reunir y depositar la fianza de un millón de euros y podrá salir de prisión este mismo lunes, según han confirmado fuentes judiciales. La Audiencia de Barcelona, que en febrero lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, acordó el miércoles de la semana pasada dejar al jugador en libertad provisional bajo fianza con retirada de sus dos pasaportes mientras se tramitan los recursos a la sentencia.

Alves ha tardado varios días en reunir la suma. Una vez transferida la suma a la cuenta del tribunal, este ha dado las instrucciones a la administración penitenciaria para hacer efectiva su excarcelación.

Su plan inmediato tras salir de la carcel es trasladarse a la lujosa vivienda que posee a las afueras de Barcelona. En 2010, cuando fichó por el Barcelona, Dani Alves compró una gran mansión en Esplugues de Llobregat, muy cerca donde poco después se mudaron Shakira y Piqué. Se trata de una gran casa de más de 500 metros cuadrados con otros 600 de parcela, por la que, hace 14 años, pagaron cinco millones de euros.Una vivienda que compartió con Joana Sanz tras su separación de Dinorah Santanta.

Y precisamente Joana Sanz ha realizado un inesperado momiviento tras conocer la inminente puesta en libertad del brasileño. La todavía mujer de Alves, Joana Sanz se ha colocado en los últimos meses en centro de la polémica. Si ya fue duramente atacada tras su declaración en el juicio contra el futbolista, un mensaje publicado por la modelo el pasado 3 de marzo en el supuestamente se mofaba de la víctima reventó la redes.

Joana Sanz publicaba en Threads, la red social de Instagram, este mensaje: "Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías", que muchos han leído con doble sentido. "Joana Sanz, mujer de Dani Alves, hace referencia a lo que la víctima de su marido declaró en sede judicial", dice una usuaria en las redes, puesuna situación similar contó la víctima de lo que le sucedió en el baño de la discoteca con Dani Alves.

Una interpetación que fue la tónica general tras convertirse en viral el mensaje de la modelo. Y es que según relató la víctima en el juicio, el ex futbolista la cogió del pelo, la empotró contra el lavabo y la penetró sin su consentimiento.

Tras las criticas recibidas, la canaria decidió una vez más desactivar su redes sociales. Pero, esta misma mañana, ha tomado una inesperada decisión. La modelo ha decidido volver a reactivar su Instagram tras conocer que su pareja saldrá de prisión en las próximas horas. De esta manera, Joana podría volver a publicar contenido en su red social y hay una gran expectación por su reacción a la excarcelación del futbolista. De momento, solo se ha pronunciado su hermano. "Vamos a demostrar que no eres un violador. Daniel es inocente", ha escrito Ney Alves.

Lo que parece que no hará es compartir casa con su ex marido. Según adelantaron en el programa en 'Así es la vida', Joana no tiene intención alguna de compartir techo con él y en cuanto ponga un pie en esa casa, ella saldrá por la puerta.