Muere un futbolista de 19 años tras una extraña enfermedad: "¡Ahogado en el ácido de su propio estómago!"

Un futbolista adolescente que sufrió una enfermedad misteriosa durante meses murió después de llamar a su madre en pánico antes de ahogarse en el ácido de su propio estómago.

Tragedia en el fútbol rumano tras conocerse el fallecimiento de Luca Manolache, jugador de 19 años perteneciente a la plantilla del Metaloglobus Bucarest, de la segunda división rumana.

Luca Manolache jugó como centrocampista hasta agosto de 2024, cuando una serie de incidentes lo obligaron a dejar de jugar. El joven de 19 años comenzó a sufrir fatiga prolongada, mareos, escalofríos y heces con sangre, y tanto sus padres como sus compañeros de equipo lo vieron luchar para superar la primera mitad de un partido de fútbol .

Su entrenador creyó inicialmente que no se estaba preparando adecuadamente para sus partidos de fútbol, ​​pero sus síntomas se volvieron tan graves que, durante un partido, tuvieron que llamar a una ambulancia después de que Luca se quejara de que su visión se oscurecía. Los médicos lo dieron de baja al principio, pero murió durante una terrible hemorragia interna que le hizo vomitar profusamente sangre.

Las radiografías de los pulmones y los análisis de sangre que le hicieron después de enfermarse dieron inicialmente resultados normales y los médicos concluyeron que debía haber sufrido algún tipo de infección grave. Le administraron doxiciclina, paracetamol y el analgésico algocalmina. El 28 de febrero, empezó a sentirse muy mal mientras salía con un familiar, según dijo su madre, Ana María Manolache, que llamó a una ambulancia.

"Mamá, no puedo más"

Ana contó a la prensa local que su hijo la llamó mientras ella estaba en Bucarest, Rumania, donde trabaja. A medida que su estado empeoraba, en una breve llamada telefónica, Luca se mostró asustado y le dijo: "Mamá, mamá, no puedo más". Luego procedió a preguntarle: "¿Crees que me estoy muriendo?". Mientras estaba en la ambulancia, Luca comenzó a quejarse de que no podía ver nada.

Ana se apresuró a estar con su hijo, que fue trasladado al Hospital del Condado de Târgoviște, Rumania. Lamentablemente, no llegó a tiempo y la hermana de Luca la llamó para comunicarle que había fallecido. A pesar de vomitar grandes cantidades de sangre, los médicos trabajaron arduamente para salvarle la vida, pero su cuerpo comenzó a reaccionar negativamente con el ácido del estómago, lo que provocó que se ahogara.

Los médicos le dijeron a Ana que las circunstancias de la muerte de su hijo fueron extremadamente raras. Su muerte se produjo de forma repentina, conmocionando a sus familiares, pero también a sus compañeros de equipo con los que jugaba al fútbol. Metaloglobus Bucure'ti compartió una emotiva publicación en su Instagram hace unos días en homenaje a Luca, diciendo: "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por esta trágica pérdida. Su amor por el fútbol y su sonrisa trajeron felicidad en el campo".