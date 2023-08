Asi trabaja España en el Mundial femenino para no repetir en octavos ante Suiza los errores que cometió ante Japón

Pasan los días y la sonora derrota de España ante Japón en el Mundial va quedando atrás. Los resultados de otras selecciones demuestran que las sorpresas se cuentan por días: Estados Unidos estuvo a un tiro al poste de quedarse fuera de los octavos, donde no estarán, Argentina, Italia, Brasil... Ni Alemania, que se unió a la lista de ilustres eliminadas antes de tiempo, por primera vez caída en la fase de grupos, además de manera incomprensible: empató contra Corea del Sur (1-1), que no se jugaba nada, y regaló la clasificación a Marruecos.

Eso no hace que las chicas de Jorge Vilda vean el tropieza contra Japón como algo normal, sino que pone en alerta para lo que viene. Porque Suiza espera en el primer duelo a vida o muerte en los octavos (el sábado a las 07:00 horas) y el guion de partido que se esperan las españolas es similar al vivido contra las niponas: todo el balón para España y los espacios para las helvéticas. "Es una selección bastante física, que intentará hacernos daño al contragolpe con jugadoras como Ana Maria Crnogorcevic, que es toda una atleta. Puede llegar de área a área todo el partido", explica Irene Paredes, y sabe de lo que habla porque la futbolista suiza es su compañera en el Barcelona y es capaz de jugar prácticamente en todos los puestos menos el de portera, desde el de lateral derecho hasta el de delantera.

Paredes intenta aportar calma y reflexión en los momentos complicados que vivió España. "Como defensa salgo en todos los goles ante Japón, estando a puntito de parar algunos. No hace gracia que entren cuando puedes ser capaz de evitarlos, pero intentaré hacerlo mejor, si puedo participar, contra Suiza", afirmó la veterana central. "Lo peor es que todos los goles fueron bastante parecidos y no supimos qué hacer en ese momento. Abrimos mucho el equipo y nos pillaron a la contra con finalizaciones perfectas. Se defiende desde arriba, no sólo las defensas. Lo intentamos, pero no nos salió. Trataremos de que no se vuelva a repetir", añadió.

Convencidas

El mal está detectado y el trabajo de vídeo estos días ha sido fundamental para que no se repita lo mismo en dos sentidos: el orden en la presión después de perder la pelota para no ser "cazadas" y saber atacar una defensa que se mete muy atrás, pues contra las asiáticas fue una demostración de impotencia ver como España no generó peligro. "Durante el partido no es fácil darse cuenta de las cosas. Es más sencillo analizarlo a posteriori y hemos aprendido de ello", afirmó Irene Guerrero. "Estamos bastante convencidas de lo que tenemos que hacer", continúa una de las capitanas.

En el tercer Mundial de la selección femenina quiere seguir avanzando: en 2015 no pasó de la primera fase y en 2019 su límite fueron los octavos.

Lo que queda de Mundial

Octavos de final

1. Suiza-España (día 5, 07:00)

2. Países Bajos-Suráfrica (día 6, 04:00)

3. Japón-Noruega (día 5, 10:00)

4. Suecia-Estados Unidos (día 6, 11:00)

5. Inglaterra-Nigeria (día 7, 9:30)

6. Colombia- Jamaica (día 8, 10:00)

7. Australia-Dinamarca (día 7, 12:30)

8. Francia-Marruecos (día 8, 13:00)

Cuartos de final

9. Ganador 1-Ganador 2 (día 11, 03:00)

10. Ganador 3-Ganador 4 (día 11, 09:30)

11. Ganador 5-Ganador 6 (día 12, 12:30)

12. Ganador 7-Ganador 8 (día 12, 09:00)

Semifinales

13. Ganador 9-Ganador 10 (día 15, 10:00)

14. Ganador 11-Ganador 12 (día 16, 12:00)

Final

Ganador 13-Ganador 14 (día 20, 12:00)

Tercer y cuarto puesto

Perdedor 13-Perdedor 14 (día 19, 10:00)

*Todos los partidos en TVE y RTVE Play.