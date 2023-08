España-Inglaterra: quién es favorita para ganar el Mundial de fútbol femenino según las casas de apuestas

Este domingo puede ser histórico para la selección española de fútbol. El equipo dirigido por Jorge Vilda está a un paso de lograr el primer Mundial de su historia. Para ello, tendrá que ganar a una Inglaterra que, a priori, no parte como favorito por parte de las casas de apuestas. Si España vence la cuota es de 2.65, mientras que la de Inglaterra alcanza los 2.80. Esto se puede explicar, en cierta parte, a los ajustados resultados de las británicas. Inglaterra 0-0 Nigeria (4-2), Inglaterra 2-1 Colombia y Australia 1-3 Inglaterra.

Eso sí, los datos contradicen a España, puesto que en los seis enfrentamientos cara a cara, Inglaterra ha ganado en 4 ocasiones, España en una y han empatado una vez. En su último partido como rivales, Inglaterra venció 2-1 a España en la Eurocopa 2022.

El técnico consiguió limpiar su mala imagen después de que 15 jugadores pidiesen su destitución. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, apoyó a Vilda y éste llevó al equipo a su primera semifinal de un Mundial. Una de las imágenes más llamativas fue la filtración de un vídeo en el que se veía a las jugadoras festejar el triunfo, mientras que el seleccionador estaba solo. "Estás preguntando por el pasado, pero antes que nada me gustaría reconocer el respaldo y el apoyo de nuestro presidente Luis Rubiales desde el primer día. Sin eso no estaríamos aquí. Estoy bastante seguro de que todo esto no habría sucedido. Tenemos un presidente que reaccionó con valentía y confió en mí y en mi equipo técnico, y estamos muy contentos de todo el proceso", dijo.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, también se rindió al esfuerzo de Vilda. "Yo quiero hoy reconocer a las 23 mejores futbolistas que he conocido, al cuerpo técnico con mayor dedicación, mayor entrega, con mayor capacidad de superación de situaciones difíciles... Se lo merecen mucho ellos, se lo merece España y nos lo merecemos porque somos cojonudos. Lo que hemos aguantado ha sido mucho.Que se ponga en tela de juicio a Jorge Vilda, que es un hombre trabajador, un técnico top mundial, que ha renunciado a otras selecciones que le ofrecían más dinero y se quedó en España. Nosotros nos hemos quedado con las que han querido estar siempre, pero también con las que han valorado el gran trabajo que se ha hecho para crecer, y hemos olvidado a las personas con resentimiento. Ha seguido trabajando con su gente y no ha hecho caso a los que querían destruir", dijo.