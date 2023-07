La paciencia de Alexia Putella

Apenas quince minutos estuvo Alexia Putellas sobre el césped en el estreno de España en el Mundial. El seleccionador, Jorge Vilda, y su cuerpo técnico no quieren forzar su inclusión en el equipo y de momento prefieren ser prudentes.

La dos veces elegida mejor jugadora del mundo se lesionó justo antes de comenzar la Eurocopa el verano pasado. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no pudo reaparecer hasta el último tramo de la temporada. No disputó ningún partido completo desde su regreso, pero Vilda no tenía ninguna duda de que debía estar en su lista.

Alexia es una más, pero el cuerpo técnico de la selección tiene mucho cuidado en no exigirla más de lo prudente para contar con ella en el tramo decisivo del Mundial. Jorge Vilda habló de «trabajo coordinado» con los médicos de la Federación para que la capitana del Barcelona pueda estar a pleno rendimiento cuanto antes.

Cuando la selección llegó a Nueva Zelanda ya estuvo trabajando al margen de sus compañeras, pero las alarmas nunca saltaron en la selección. «Estamos optimizando todas las sesiones de entrenamiento para poder disponer de la mejor Alexia y que pueda jugar ante Costa Rica», decía Vilda antes del partido del debut. «Si está aquí es porque está bien. Es una gran jugadora y seguro que nos va a ayudar mucho en este Mundial», aseguraba su compañera Aitana Bonmatí.

Alexia no jugó el amistoso contra Vietnam, algo más que un entrenamiento. Ella esperaba con paciencia su momento, igual que ha hecho durante toda la temporada hasta que pudo regresar a los campos con el Barcelona. Sólo pudo disputar 118 minutos repartidos en cinco partidos de Liga. Y en la Liga de Campeones no apareció hasta la final contra el Wolfsburgo. Una aparición testimonial en un partido en el que su equipo tuvo que remontar un 2-0.

Vilda no garantiza nada, nunca lo hace, y afirma que la suplencia de Alexia «puede cambiar» contra Zambia. Pero de momento se impone la prudencia. Alexia suma minutos y espera su momento.