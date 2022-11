La misteriosa enfermedad de Cristiano Ronaldo que enciende las alarmas de Portugal

Cristiano Ronaldo no estuvo en el partido ante Aston Villa ni tampoco ante el Fulham debido a una enfermedad. El técnico Erik ten Hag fue tajante. “No tendré en consideración el Mundial. El domingo jugaremos con nuestro mejor equipo. Lo que importa es el interés del Manchester United. No puedo garantizar que Antony aparezca en la lista para el juego. No sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado”, dijo el entrenador holandés antes del enfrenamiento.

Esta situación generó preocupación en el cuerpo técnico que dirige Fernando Santos, puesto que solo queda una semana para el inicio de la Copa del Mundo donde debutarán ante Ghana. En la actual temporada ha disputado 16 encuentros y marcó 3 goles. Se desconoce por completo el tipo de enfermedad de la que se trata, puesto que no se ha dado ningún tipo de información más concreta. Muchos aficionados del United admiten que ha sido una estrategia para así no jugar. Desde la llegada del entrenador holandés el día a día de Ronaldo ha sido muy polémico. El jugador se quería marchar, pero la entidad no lo puso nada fácil.

Muitos parabéns meu amor! 🎂❤️😘 pic.twitter.com/mwer7HpRzW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 12, 2022

En la entrevista que Cristiano concedió el pasado domingo no le preguntan sobre su actual momento, pero sí dejó otros titulares. «Me sentí traicionado. Siento que no me querían, pero no sólo este año sino también el anterior. Me han convertido en la oveja negra», afirmó el portugués en una charla donde pone punto y final a su etapa en Manchester. El luso también habló alto y claro sobre los motivos que le impidieron hacer la pretemporada con el equipo: «Mi bebé estuvo ingresada y parecía que me había borrado. No hubo comprensión».

Liverpool, Sporting de Portugal, Chelsea y Nápoles son los equipos que más opciones tienen de incorporar a Cristiano. El atacante cobra unos 30 millones de euros por temporada a sus 37 años y pocos clubes pueden permitirse pagar esa cantidad.