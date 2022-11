Ansu Fati y diez más contra Jordania

Jordania es la última prueba para España antes de que comience el Mundial. Un entrenamiento más para la Roja (17:00, TVE) que a Luis Enrique le servirá para conocer el estado físico de sus jugadores, quiénes están preparados ya para asumir la presión de jugar un Mundial y quién no.

«Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben», explica el seleccionador. «Me gusta mucho fijarme en los entrenamientos y si en un entrenamiento los jugadores se pueden ganar la titularidad imagínate en un partido», añade.

Es un amistoso para probar a los futbolistas que necesitan más minutos. Como Ansu Fati. «Yo os agradecería que dejarais de referiros a él como un jugador que ha superado una lesión. Todos superan lesiones, todos. Ya sabemos lo que le ha pasado. Lo he visto mejor que la última vez que vino, en junio, que no pudo jugar. Bastante mejor», dice del futbolista del Barcelona. «Quiero que juegue los noventa minutos. Ansu es un jugador como todos, que tendrá que superar lesiones. Un jugador profesional se lesiona y se recupera. Lo que hay que recuperar es su nivel, que viendo los entrenamientos lo tiene, pero el fútbol cada vez es más competitivo y es más difícil demostrarlo», agrega.

Ansu fue el último en ganarse el sitio en la convocatoria, pero siempre ha estado en la cabeza del seleccionador. Y el de Jordania es un partido ideal para que Luis Enrique valore su estado. Un rival que no suena demasiado, pero al que el seleccionador elogia: «He visto el partido que jugaron en Kosovo y me ha sorprendido, no va a ser fácil para nada. La ilusión de los jugadores jordanos será un acicate para ellos y nos vamos a tomar el partido muy en serio». «Si analizamos los resultados del último año y medio de Jordania son muy positivos. Transmitiré a mis jugadores la dificultad que tiene este tipo de partidos», afirma.

Entre esos jugadores no estarán Morata, Marcos Llorente y Guillamón, que no se han entrenado en los últimos días con sus compañeros. «Me lo ponen muy fácil», reconoce el seleccionador, que tiene que descartar a tres jugadores para el amistoso. «Soy de no correr riesgos. Si fuera un partido oficial podrían jugar, pero no tiene ningún sentido correr riesgos», asume.

«Los he visto muy bien a todos a excepción de algún jugador que viene con alguna molestia y que reservaremos por prudencia. Si mañana tuvieran que jugar en el primer partido del Mundial estarían para jugar. El nivel de entrenamientos es muy alto. Valoro mucho cómo se entrena y les veo en un nivel alto, casi sobresaliente», asegura Luis Enrique.

Uno de los que debe jugar todo el partido es Rodri. El centrocampista del Manchester City se disputa un puesto con Busquets en el centro del campo, pero el capitán tendrá descanso ante los jordanos para no sobrecargarlo en exceso antes del Mundial.

Aunque Rodri entiende que no son jugadores excluyentes. «Creo que hemos demostrado que podemos jugar juntos. Creo que ganaríamos en diferentes aspectos y estoy convencido de que habrá fases del torneo en las que el míster lo haga. Con Busi y con Xabi Alonso ganamos un Mundial», asegura. Aunque está preparado para lo que decida Luis Enrique. «Lo que me pida el míster, estoy abierto a todo», asegura.

Para Rodri se abren otras posibilidades, como demostró en el último partido de la Liga de Naciones contra Portugal, en el que acabó jugando la segunda parte como defensa central. «Es una posición de las más parecidas a jugar de pivote. He jugado ahí bastante en mi equipo. Por condiciones físicas estoy preparado. Jugué contra Portugal de central, el equipo mejoró y me siento bien. Lo que quiero es jugar», dice. Otra opción para Luis Enrique.