Te contamos el motivo por el que Chanel no actuará en el Mundial

Quedan escasas horas para que dé comienzo el Mundial de Fútbol, que se celebra esta año en Catar, y por el momento se desconoce qué artistas actuarán en su sonada y polémica inauguración. Mientras estrellas como Rod Stewart, Dua Lipa o Shakira han renunciado a cantar en el torneo, los nombres de otros como Maluma o incluso Chanel Terrero suenan con más fuerza que nunca.

Pero no será así, la cantante de ‘Toke’ ya ha confirmado que no viajará al país para actuar en el Mundial y ha dejado muy claro cuál es el motivo de su rechazo: “Mi canción es para poyar a la ‘roja’ y estoy muy contenta de que así sea, pero no voy a ir a Catar. Estoy de acuerdo con Shakira y no voy por el mismo motivo que ella, porque no se respetan los derechos humanos”.

“Tengo claros mis principios y es una decisión propia y personal”, desvela Chanel tajante a Europa Press. Una decisión que tenía claro desde el momento en el que le propusieron cantar en el Mundial.

Pero a pesar de no participar en el torneo, la artista se encuentra imparable y en su lista de próximos proyectos puede que esté el de dar las Campanadas esta Nochevieja. “Por qué no, no lo sé, pero me encantaría darlas con un compañero divertido. Ana Obregón sería un sueño y Omar Montes y Rosalía, me encanta ese trío”, lanza al aire Terrero.