Mundial de Qatar 2022: ¿Sabes que seis jugadores españoles juegan el Mundial con otras selecciones?

La selección de Gales tiene a nueve ingleses. Portugal y Croacia tienen a siete extranjeros nacionalizados. Marruecos tiene a más de 14 jugadores de fuera. España cuenta con dos jugadores nacidos en otro país: Aymeric Laporte (Francia) y Ansu Fati (Guinea-Bisáu). Pero... ¿y cuáles son los españoles que juegan en otras selecciones?

El caso más representativo es el de Iñaki Williams. El ghanés nació en Bilbao e incluso jugó con la sub-21 española y estuvo cerca de debutar con la absoluta en 2016. El delantero entendió que la única opción de jugar un Mundial era con Ghana. Sergej Milinković-Savić es otro de los casos más llamativos porque es hijo de serbios. Pese a que el jugador de la Lazio nació en Lleida, nunca se planteó jugar con España. Vanja Milinković-Savić nació en Orense y tras pasar incluso por el Manchester United juega en el Torino como portero. Nunca tuvo opciones de jugar con España. Robert Skov es hijo de daneses pero desde pequeño estuvo en Marbella. El Hoffenheim desembolsó 10 millones por su fichaje, es un extremo derecho que juega también de lateral izquierdo.

Y si hablamos de grandes jugadores no pueden faltan Achraf Hakimi y Munir. Los dos han estado cerca de jugar con España. De hecho, Munir sabe lo que significa estar a las órdenes de Del Bosque. El primero nació en Madrid y tuvo claro que quería jugar con su país de origen. Mientras que el segundo estaba en una situación difícil porque con España no tenía hueco y por un tema de papeleos no podía jugar con Marruecos, pero finalmente terminó solucionándolo. Uno de los últimos ejemplos de poder jugar con España es Garnacho. El extremo del United está marcando la diferencia en las últimas semanas, pero todavía no ha debutado con Argentina y podría hacerlo con España, siempre y cuando no debute en partido oficial con los argentinos.