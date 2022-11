El Mundial de Qatar pasará a la historia por disputarse en mitad de una temporada. Este hecho también marca un antes y un después en la mente de los futbolistas como demuestran los pinchazos que sufrieron Real Madrid o City en las últimas jornadas de sus respectivas ligas.

“En el fútbol existe una periodización táctica de las cuatro dimensiones: táctica, psicológica, técnica y física. El Mundial de Qatar atenta contra la preparación del jugador y esto le afecta sí o sí psicológicamente. El estrés que puede ocasionar un Mundial en estas fechas puede acabar con la temporada de un jugador. Cuenta que luego no van a poder desconectar. Imagínate a alguien que falle el penalti decisivo en la final y la semana siguiente juegue con su club. El Real Madrid ganó la Champions por muchas cosas y una de ellas fue que Pintus periodiza muy bien. Eso hace que los jugadores lleguen a un pico de máximo rendimiento en los últimos 15 minutos, ahí eran muy superiores físicamente al rival. No es casualidad. Los picos no se pueden mantener en el tiempo y también se ha visto en el Madrid en esta recta final”, asegura Carlos Zael, asesor personal de futbolistas.

Sergio Gallego, psicólogo general sanitario especializado en coaching deportivo y terapia individual del centro Mentalsa Psicólogos, ha realizado terapias con atletas olímpicos, entrenadores y deportistas de alto rendimiento, en muchos de ellos se ha focalizado en la concentración, la ansiedad y la consecución de objetivos en competiciones profesionales: “Si nos referimos a la cuestión estacional, lo cierto es que el Mundial de Qatar será una novedad dado que nunca antes se había jugado en invierno. La presión psicológica es un elemento que se trabaja con los jugadores habitualmente. Cuando alguien está en una situación así mantenida en el tiempo, se da un proceso de habituación y el nivel de presión puede acabar percibiéndose como menor. Inevitablemente, los cambios van a generar un impacto en la persona, por el carácter intrínseco de ser un cambio, pero eso no quiere decir que sea grave”.

Sergio también valora cómo pueden influir cuestiones externas al rendimiento de los futbolistas: “La cuestiones políticas, sociológicas o culturales no son factores que vayan a afectar a los jugadores de forma relevante. Tenemos que tener en cuenta que la preparación de los jugadores para el Mundial y para cada partido en concreto, es muy exhaustiva. Hay una focalización atencional muy alta en la preparación de los partidos, en las estrategias, cuestiones técnicas y, por supuesto, en el aspecto físico. Esto implica que el jugador se abstraiga con mayor facilidad de aquello que puede salirse de lo meramente deportivo. Por otro lado, los jugadores pasarán gran parte del tiempo en concentraciones, lo cual permite al equipo mantener la concentración y la atención en lo que a futbol se refiere”.

Carlos avisa de los peligros de las cuestiones externas: “Es difícil planificar una temporada de esta manera porque al final perjudicas al jugador. Ya se vio que los futbolistas jugaban con miedo a lesionarse. Los jugadores están acostumbrados a disputar los Mundiales con un descanso previo y, en esta ocasión, se meten directamente a un campeonato importante sin descanso y con una preparación que han realizado los clubes. El estado físico puede ser que no sea el mismo. Los picos de físico van muy ligados a cómo te sientes mentalmente. Esto perjudica a los clubes, jugadores y al fútbol en general”.

Ambos expertos coinciden en la importancia de un buen descanso. “Aunque los jugadores necesitan estar focalizados en la actividad deportiva, también es importante atender a la necesidad de desconectar de la presión como una forma de relax y, por tanto, como una forma de liberarse de la tensión que puede afectar a la concentración. Esto es algo que se tiene en cuenta durante las concentraciones, ya que realizan actividades de tipo lúdico o de ocio. La meditación puede ser una herramienta muy útil para reducir nuestro nivel de activación. Esto puede tener un efecto positivo a la hora de mantener nuestra concentración en la actividad que se va a realizar. De hecho, esta práctica está cada vez más extendida entre los jugadores”, afirma Sergio.