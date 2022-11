Mundial de Qatar 2022: Lo que se esconde detrás de los hinchas de mentira que recorrieron las calles de Doha

Faltan menos de cinco días para que de comienzo el Mundial de fútbol de Qatar. Un torneo que es sin duda es más atípico de la historia. Por las fechas en las que se celebrará, por las restricciones y por las polémicas en las que cada día se ve envuelto el comité organizador. Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener no llevar la vestimenta adecuada, insultar en público o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar durante el torneo. Pero además por situaciones tan surrealistas como esconder a toda prisa los puestos de cerveza por petición expresa de la casa real catarí o lo hinchas de mentira que el pasado fin de semana recorrieron las calles de Doha. “La fiesta Mundialista ya está recorriendo las calles de Doha”, escribió el Comité de Organización y Legado de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en su cuenta oficial de Twitter.

Había batucadas, banderas, pelucas, sombreros y muchos gritos de aficionados apoyando a Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, México o Portugal. Sin embargo los vídeos y las imágenes publicadas no pasaron desapercibidas y generaron un gran polémica en Twitter.

Algunos aficionados de esos países comenzaron a cuestionar la autenticidad de sus “compatriotas” en Qatar ya que la gran mayoría tenía rasgos árabes.. “¿Estos pibes de qué parte de España son?”, se preguntó un internauta al ver los videos en cuestió. “¿Les pagan por ser hinchas de otros países o qué pasa?” o. “Cómo mucho deben ser 2 ó 3 argentinos. La mayoría son de la India y son fans de Messi, no de Argentina”, son otros de los comentarios que circulan en Twitter.

Pues bien la polémica tiene una sencilla explicación: Todos están pagados. Según recogen varios medios británicos y The New York Times, el Comité Organizador del Mundial ha financiado el viaje, alojamiento y las entradas de hasta 50 aficionados por cada país de los 32 equipos que participarán en el Mundial. Los seguidores elegidos a dedo que aceptan este viaje irrepetible —financiado por Catar, la nación sede del Mundial de este año— estarán forzados a cumplir contratos que los obligarán a bailar al son que les digan, a tener cuidado con lo que expresen y, lo más controvertido, reportar las críticas en contra de Catar que publiquen otros aficionados en redes sociales.

Ya se puede sentir la fiesta mexicana en Doha 🇲🇽



También tendrán que “actuar en una ceremonia antes de que la selección de Qatar inaugure el torneo contra Ecuador el 20 de noviembre”. Los organizadores han dedicado cinco minutos de esa celebración a un segmento cuya temática son los aficionados y en el cual se les exigirá a los beneficiarios de la generosidad de Qatar que entonen un cántico o una canción propia de su país, seleccionada por los organizadores del torneo. “Quienes violen las regulaciones están advertidos que podrían ser expulsados del programa”, asegura el citado diario estadounidense.

Al mismo tiempo, según documentos y contratos que revisó The New York Times, los participantes están advertidos de que, aunque no les piden ser un “portavoz” de Qatar, “es evidente que no sería apropiado que usted denigre” al país ni al torneo.

Una estrategia que viene de lejos

La oferta de Catar, la cual surgió de un programa de participación para aficionados que comenzó en 2020, es la primera vez que un país anfitrión paga para que asistan al Mundial grupos de aficionados de todas las naciones que compiten. Sin embargo, no es la primera vez que Catar ha trabajado para llenar estadios con voces amigables.

En 2015 repitieron el mismo “modus operandi” con el mundial de balonmano. De hecho, cerca de treinta conquenses, entre ellos muchos aficionados de la peña del balonmano «Furia Conquense», viajaron hasta Qatar tras haber sido contratados por la selección catarí para ser animadores de su equipo durante el Mundial. Estos españoles fueron contratados «exclusivamente para animar a Qatar», por lo que sólo tuvieron acceso a los partidos disputados por la selección catarí.

En 2019, repitieron la estrategia se reclutaron trabajadores migrantes y colegiales para llenar asientos vacíos en los campeonatos mundiales de atletismo en Doha.