Mundial de Qatar 2022/La joya de la Premier y otros futbolistas que dieron calabazas a la Selección Española

Si hay un nombre que ha cobrado fuerza en los últimos días es de Alejandro Garnacho. La joya de la Premier, ha sido elegido MVP en 4 de los últimos 5 partidos que ha jugado con el Manchester United y, aunque nació en Madrid decidió no jugar con España y optó por Argentina, que finalmente no lo ha convocado para el Mundial de Qatar.

El extremo español e internacional argentino, nacido en 2004, se ha convertido en una de las irrupciones más importantes del conjunto Red Devil esta temporada de la mano de Erik Ten Hag, quien le ha dado la confianza en las últimas semanas. Tiene 8 partidos disputados en todas las competiciones (Premier League, Europa League y EFL Cup) con dos goles y dos asistencias, siendo clave en la victoria ante el Aston Villa por la Carabao Cup y ante el Fulham por la Premier League.

Garnacho ya había vestido La Roja en categoría sub-18, pero el pasado mes de marzo -su madre es argentina- fue convocado por Lionel Escaloni para los partidos de Argentina ante Venezuela y Ecuador. Perteneció a la cantera del Atlético de Madrid. Sin embargo, el joven madrileño por el que se pelean varios clubes europeos no es la única promesa nacida en nuestro país que dió calabazas a España.

En España hay más de un millón de futbolistas federados y todo hace presuponer que el sueño de todos ellos es llegar a vestir la camiseta de la selección Española. Sin embargo, no siempre es así. La oportunidad deportiva o cuestiones políticas ha llevado a muchos jugadores a vetar al “buque insignia” del sentimiento español.

Más de 40 futbolistas no nacidos en España, como Di Stéfano, Kubala o Puskas optaron por defender los colores de La Roja. De hecho, España es uno de esos países en los que más jugadores extranjeros han jugado. El último caso lo hemos visto en la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. La convocatoria de la Selección Española incluye a Aymeric Laporte, que ya en la pasada Eurocopa se convirtió en el internacional número 43 del equipo no nacido en España. Sin embargo, también hay una lista nada desdeñable de jugadores que, como Garnacho, aún habiendo nacido en nuestro país, han optado por defender otro escudo.

Estos son algunos de ellos:

1. Ivan Balliu

Ivan Balliu, que juega como defensa en el Rayo Vallecano debutó en 2017 con la selección absoluta de Albania en un encuentro de clasificación para el Mundial 2018 ante España. El futbolista catalán, canterano del FC Barcelona, fue llamado por la Federación Albanesa debido a que su apellido es muy común en el país balcánico. Tras investigar su árbol genealógico se confirmó que la familia del padre de Balliu tenía ascendencia albanesa. Nació en la localidad de Caldas de Malavella (Girona), donde Salvador, su padre, cumple su tercer mandato como alcalde independentista y preside el Consejo Comarcal de la Selva.

2. Keita Baldé

El extremo nacido en Gerona juega con la selección de Senegal. Jugó en el C. F. Palautordera, club de la provincia de Barcelona, Keita fue avanzando por la cantera del F. C. Barcelona. En 2010 fue con las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona a Catar para un torneo, donde hizo una broma a un compañero que le costó su puesto en el club. Actualmente milita en en el F. C. Spartak de Moscú.

3. Dani Cancela, Jordi Tarrés y Fernando Recio

En 2017, Hong Kong, se reforzaba “fichando” a los españoles Fernando Recio, Jordi Tarrés y Dani Cancela. Los futbolistas españoles obtuvieron la doble ciudadanía tras siete temporadas en Hong Kong -ficharon por Kitchee en 2010- y debutaron como internacionales en 2017 en un amistoso frente a Laos.

4. Pedro Obiang, Guinea Ecuatorial

Nació en Alcalá de Henares (Madrid, 1992) y actualmente juega de centrocampista en la U. S. Sassuolo Calcio de la Serie A de Italia. Pedro jugó entre 2009 y 2014 en tres categorías inferiores de España: sub-17, sub-19 y sub-21. Aunque en principio conservaba la opción de jugar para España, en abril de 2015, tras charlar personalmente con directivos de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, Obiang mostró disposición para representar a Guinea Ecuatorial. Finalmente, el 17 de noviembre de 2018 hizo su debut oficial con el conjunto africano en una derrota por 1 a 0 contra Senegal.

5. Munir

Munir el Haddadi nació en Madrid y creció futbolísticamente en la cantera del Barcelona. Llegó a debutar con La Roja en un partido amistoso, pero la falta de oficialidad del mismo le permitió decantarse más tarde por la selección marroquí. Juega como delantero en el Getafe C. F. Fue internacional sub-21 y absoluto con España -en un partido en 2014-, ya que esta es su nacionalidad de nacimiento. Sin embargo, en 2021 cambió por la de Marruecos y su selección con beneplácito de la FIFA, renunciando así a la nacionalidad española.

6. Giovanni Simeone

Giovanni Simeone defiende los colores de la Selección Argentina pese a que nació en Madrid mientras su padre “El Cholo” era futbolista del Atlético del Madrid. Juega como delantero en el Nápoles donde esá cuajando una gran temporada.

7. Nico Paz

Nacido en Tenerife juega como centrocampista en el Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Primera División RFEF de España. Fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria de la selección de fútbol de Argentina para los partidos de marzo de las Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 contra Venezuela y Ecuador. Es hijo del defensa argentino Pablo Paz.

8. Milinković-Savić

Nació en España cuando Nikola, su padre, militaba en el Lleida. Actualmente, juega como centrocampista en la S. S. Lazio de la Serie A italiana. Es internacional con la selección de Serbia, con cuyas categorías inferiores se proclamó campeón del Mundial sub-20 de 2015 celebrado en Nueva Zelanda, donde fue galardonado como el balón de bronce como tercer mejor jugador del torneo.

9. Achraf Hakimi

El defensa del PSG nció en Madrid el 4 de noviembre de 1998. Es internacional con Marruecos. Nacido y educado en Getafe, de padres marroquíes, representó a Marruecos en varias categorías inferiores, antes de debutar como internacional en 2016, con 17 años, tras haber sido convocado previamente por las selecciones juveniles de la nación en la categoría sub-20. Fue elegido como el mejor jugador joven africano de 2018 y 2019 —considerado Balón de Oro africano de menores de 21 años. Se incorporó a la cantera del Real Madrid desde el Benjamín B y después al juvenil, donde despuntó con 46 encuentros y nueve goles. Un año después, en la temporada 2016/17 fichó por el filial Real Madrid Castilla en Segunda B y dió el salto al primer equipo al término de esa campaña. Ha pasado por el Borussia Dortmund, el Inter de Milán y el París Saint Germain. Pese a ser también seleccionable por España por tener la doble nacionalidad, el futbolista optó por jugar con la selección de Marruecos, su nacionalidad de ascendencia.

10. Luis Fernández

A pesar de ser gaditano -nació en Tarifa-, Luis Fernández desarrolló su carrera como futbolista en Francia (PSG, RC Paris y AS Cannes). Fue internacional con la selección gala en 60 partidos y se proclamó con la tricolor campeón de Europa en 1984. En España desarrolló parte de su carrera como entrenador en equipos como Athletic Club, Espanyol y Real Betis.