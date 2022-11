Mundial de Qatar 2022: Brutal ataque contra Infantino y la FIFA: “Al escucharlo, sentí vergüenza de formar parte de este torneo”

Peter Moller fue un delantero de los años 90 y del comienzo del siglo XXI que, entre otros equipos, pasó por el Real Oviedo en dos etapas. Después se hizo periodista y ahora es el director de fútbol de la Federación Danesa, la que más ha desafiado a la FIFA por la decisión de que el Mundial se disputara en Qatar. Después del polémico discurso de Gianni Infantino, presidente del máximo organismo mundial del fútbol, en el que decía que había mucha hipocresía en Europa por las críticas a que el Mundial se celebrara en el emirato, señalado por incumplir los derechos humanos, por las muertes de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios y su trato a las personas LGTBQ+, Moller no se mordió la lengua.

“Me quedé impactado”, aseguró Moller en la conferencia de prensa previa al Mundial. “Y en ese momento también me dio vergüenza ser parte de este torneo. Sus palabras fueron vergonzosas. Este es el hombre que da forma a la imagen del fútbol y que debería mostrar lo que el fútbol puede hacer”, añadió el ex futbolista del Oviedo, que denunció que quien realmente es hipócrita es Infantino. “¿Crees que la Copa del Mundo ha mejorado las cosas en Brasil? [Allí se disputó en 2014] ¿Crees que han mejorado un poco en Sudáfrica? [se celebró en 2010]. Veamos qué pasa en Catar cuando el centro de atención ya no esté en este país. No estoy convencido”, opinó.

Camisetas prohibidas, brazalete arcoíris

Son varias las medidas que ha tomado Dinamarca para protestar. Han reducido al mínimo la delegación porque no quieren generar ganancias para Qatar. La marca que los viste ha hecho desaparecer el logo casi por completo porque no quieren estar en un evento “que ha costado la vida a millones de personas”, en relación a los trabajadores fallecidos durante la construcción de los estadios. Querían lucir una camiseta negra en señal de luto, y la FIFA se lo prohibió, lo mismo que la zamarra de entrenamiento con el lema “Derechos humanos para todos”. Lo que sí hará la selección danesa es llevar el brazalete arcoíris de capitán, que lucirá Eriksen, exponiéndose a una sanción.

“Estoy preocupado por el futuro de la FIFA y del fútbol en general. Ves a más y más personas, dentro y fuera del fútbol, diciendo: ‘¿Es esto realmente lo que queremos?’ Cada vez ves más aficionados que le dan la espalda al fútbol”, concluyó Peter Moller.