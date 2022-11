Mundial de Qatar 2022: El desafiante gesto de Neuer y de Alemania a la FIFA

Manuel Neuer, el eterno portero y capitán de la selección alemana, estaba dispuesto a ponerse el brazalete arcoíris por el movimiento One Love, que reclama el cumplimiento de los derechos laborales y de la comunidad LGBT+, especialmente maltratada en Qatar. La FIFA amenazó con mostrar una tarjeta amarilla a los jugadores que lo lucieron en el Mundial, pero Neuer pensaba: total, ¿qué es una amarilla comparado con la reivindicación? La amenaza, denuncian, no ose quedó ahí, hubo más. “Una tarjeta amarilla como castigo no hubiera sido un problema en absoluto. La forma en que se amenazó con las sanciones hizo que las Federaciones decidieran no exponer a los jugadore. El equipo está sorprendido de que algo así no sea factible. Pero todo el mundo sabe qué valores defendemos. Es por los derechos humanos y la diversidad», explicó el guardameta del Bayern Múnich.

“Creo que es una pena que ya no puedas defender los derechos humanos. El equipo quería dar ejemplo junto con la Federación y otras naciones, pero la FIFA lo detuvo. No sabíamos cuáles eran las sanciones. Si hacemos una acción todos juntos, debemos seguir todos juntos. No tiene sentido hacer otra cosa ahora”, aseguró Flick, el seleccionador germano. Pero sí hubo ese gesto. Neuer no lució el brazalete, pero sí llevó el arcoíris en otro lado: sus botas.

Las botas de Neuer con los colores arcoiris pic.twitter.com/NVdMq5t2Fl — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) November 23, 2022

Además, la cuatro veces campeona del mundo no quiso quedarse quieta y protagonizaron una imagen significativa antes del encuentro con Japón. En la formación de salida, todos se taparon la boca, un mensaje y un mensaje a los que no defienden los derechos humanos: que prohibir el brazalete era lo mismo que taparles la boca, que censurar.

Bélgica también se queja

La selección germana no ha sido la única que ha protestado por la situación. “Si nos ponemos ahora el brazalete solo vamos a conseguir que se nos sancionen. Me da miedo decir nada al respecto, no me siento cómodo hablando de esto. Si digo algo tengo miedo a no estar mañana sobre el terreno de juego. Es algo que nunca he vivido y espero que no vuelva a suceder. Se nos está controlando. Estamos aquí para jugar al fútbol y si no podemos hacerlo por decir ‘no al racismo’… ¿entonces qué? No quiero decir nada más porque quiero estar mañana en el terreno de juego”, afirmó Jan Vertonghen, el capitán de Bélgica, que hoy se enfrenta a Canadá.

Países Bajos fue la primera selección que mostró su intención de difundir el mensaje de One Love. Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca también lo iban a hacer. El movimiento de la FIFA frenó a todas, pero Alemania no quiere quedarse callada.