Mundial Qatar 2022: Este es el castigo de la FIFA por llevar el brazalete arco iris, que ha asustado a todos

Dijo Infantino antes de que comenzase el Mundial que se sentía gay, pero lo que no añadió fue que en Qatar si eres gay, es mejor que lo sientas por dentro y sin dar ni una señal de que lo eres. Por pura supervivencia. Ni siquiera las selecciones en las que el capitán pretendía llevar el brazalete arco iris en defensa de los derechos LGTBi van a poder lucirlos sin sanción porque la FIFA, la organización de Infantino, ya ha avisado que lucirlo conlleva castigo. Siéntete y se lo que quieras, pero sin que se note. Tampoco vayamos a exagerar.

Inglaterra duda qué hacer. El motivo es que, de llevarlo, Harry Kane, capitán de Inglaterra, se expondría a una tarjeta amarilla por parte del colegiado nada más arranque el encuentro. La FA delibera en estos momentos si merece la pena recibir esta sanción. Tanto la federación inglesa como Kane aceptaron que serían sancionados en caso de llevar un brazalete que va en contra del protocolo oficial de la FIFA, pero entendían que esta multa sería económica, no deportiva.

“Es verdad que la FIFA dijo ayer que podría haber sanciones deportivas. Eso es algo en lo que tenemos que pensar. Hemos dejado claro que queremos llevar el brazalete. Es importante para nosotros, pero también tenemos que considerar todas las implicaciones”, aseguró Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la federación inglesa.

“Normalmente habría una sanción, que pagaríamos y estaríamos contentos con eso. Bueno, contentos no es la palabra, pero estaríamos preparados para ello, porque creemos que es importante demostrar nuestro apoyo a la inclusión. Si la sanción deportiva es real, entonces tenemos que pensar, dar un paso atrás y ver si hay otro modo de demostrar nuestros valores”, añadió.

Además del posible uso del brazalete, Inglaterra hincará la rodilla antes del inicio del partido en apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’.

Países Bajos no duda. No va a llevarlo, como confirmó su Federación “Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable. Defendemos el mensaje ‘OneLove’ y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los partidos. No queremos que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan”, señaló.

En un comunicado en su página web, la KNVB indicó que “habría pagado una posible multa por llevar el brazalete de capitán de One Love, pero nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto”.

“Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte que conecta a millones de personas. Junto con los demás países involucrados, analizaremos de manera crítica nuestra relación con la FIFA en el próximo período”, añadió.

La Federación de Países Bajos mantuvo que junto a sus jugadores su deseo es “difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación”. “Queremos hacer eso en la Copa del Mundo junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca”, apuntó.

También recordó que el pasado 19 de septiembre, el grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte como federación, pidió a la FIFA que aceptara el brazalete de capitán de “One Love”. Falta por saber que hará Alemania en su partido del miércoles. Hasta ahora, Neuer, el portero había asegurado que lo llevaría. “Es bueno que tengamos el poder con otros países de Europa occidental. Es bueno que no estemos solos en esto”, dijo antes de conocer que la sanción supone una tarjeta amarilla.