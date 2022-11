Funcionarios de FIFA acosan a un periodista brasileño al confundir la bandera de Pernambuco con la LGTBI

Nueva polémica en el Mundial de Catar, y solo llevamos unos días. Ocurrió este martes en el Argentina-Arabia Saudita funcionarios de FIFA acosan al periodista que sale en el vídeo por pensar que llevaba un símbolo LGTBi. En realidad, es la bandera del estado brasileño de Pernambuco. Confundieron su arcoiris con el del colectivo. No solo le prohibieron lucir sus colores, Víctor Pereira denuncia que incluso le llegaron a quitar su teléfono. De momento, los organizadores de la Copa no se han pronunciado.

Pereira afirma que el funcionario arrojó la bandera al suelo y comenzó a pisarla. El periodista sacó su móvil y comenzó a grabar. Luego le explicó al hombre que ese era el símbolo de su estado en Brasil, mostrando imágenes de Google. La bandera fue devuelta. Además, un guardia de seguridad le quitó el celular y solo se lo devolvió cuando borró el video que mostraba al funcionario pisoteando la bandera.

“Hicieron una ceremonia para decir que todos serían bienvenidos y bien recibidos aquí en Qatar y no lo somos. Mira lo que pasé hoy. Hubo momentos de mucha tensión, estaba extremadamente nervioso. En Pernambuco somos muy apasionados. Para mí, pisar la bandera de mi estado es una ofensa. Nunca lo aceptaré”, afirmó el protagonista de esta historia. La primera polémica fue la de la cerveza. Después de toda la inversión económica que han hecho, finalmente su producto no estará presente. Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios del Mundial. Además, la familia real del país presionó a FIFA para que esto se cumpliese a rajatabla. Pero el problema es el mismo: la marca firmó un acuerdo de promoción multimillonario con el organismo y no podrá comercializar sus productos. La indemnización puede ser millonaria e incluso se habla de 40 millones de euros.