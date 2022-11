Mundial de Qatar 2022: Luis Enrique revoluciona las redes con su cena: “¡Me he comido seis huevos!”

Luis Enrique nunca ha ocultado la gran importancia que le da a la alimentación. Pero ha sorprendido que el seleccionador español lo dejase así de claro: “He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y de postre un yogur. Y en los días pre-partido nos tomamos una cervecita. Es un ritual. La verdad es que no se puede tener una energía mejor. Tenemos muchas ganas ya de demostrar todo. Puedo comer perfectamente seis huevos y más en un día. “Es uno de los alimentos con más nutrientes”.

🍳🍴 Luis Enrique, seleccionar nacional y tu nutricionista de confianza. pic.twitter.com/xCVzIz4Ag0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2022

Además, también tiró de un buen sentido del humor: “Nos asustamos de comer huevos pero luego Pettit Suisse ves a uno que se mete seis y te quedas tan pancho y ves a uno desayunar seis huevos y ‘madre mía, cuidado’”.

Así anunció Luis Enrique que iba a ser streaming: “Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar. Contaré desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, establecer una comunicación más directa sin filtros, espontánea y natural interesante para todos. Es una idea que parte de forma descabellada, pero puede ser interesante para iniciar una relación directa con aficionados”.