La imagen del Mundial de Qatar: un hombre llora desconsolado por el himno de Irán

Pocas cosas tan emocionantes en el Mundial de Qatar 2022 como ver las imágenes cuando suena el himno de Irán. Los jugadores de Queiroz siguen sin cantarlo, como protesta contra el régimen iraní y su represión, mientras la emoción se desborda entre el público iraní, entre ellos mujeres, que están en el estadio, en directo, viendo el partido y no puede evitar las lágrimas. Sucedió en la derrota contra Inglaterra y ha sucedido en el segundo partido contra la Gales de Bale. Si bien le falta fútbol, la selección iraní está dando un ejemplo de valores que ya les gustaría a otras selecciones.

🇮🇷IRÁN. La emoción de escuchar el himno de tu país en un Mundial. #GolMundial #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/0evPzAusxN — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 25, 2022

No es fácil competir para Irán, que está a muchas más cosas que importan más que el fútbol. Antes de este partido, Carlos Queiroz, entrenador de Irán, aseguró que la prensa tiene todo el derecho del mundo a preguntar sobre la situación política de Irán, pero que esta no hace las mismas preguntas a otros países que también pueden tener problemas políticos. “No importa si es justo o no”, dijo Queiroz al ser preguntado sobre si es justo que los futbolistas iraníes sean cuestionados con preguntas políticas. “La prensa tiene derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que si nosotros respetamos, vosotros respetéis. No hay nada malo que la prensa pregunte lo que quiera. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacéis esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos y juzgarles”, dijo enfadado.

En el tema deportivo, Irán juega está jugando su segundo partido en la fase de grupos contra Gales. Ya sufrieron en el primer encuentro la movilidad de los atacantes ingleses y la capacidad de esfuerzo y fútbol de Jude Bellingham, una de las figuras del torneo. Con un sistema correoso de tres centrales, dos carrileros largos y efectividad arriba, Irán se presenta en esta jornada todavía sin ningún punto, por lo que una derrota le dejaría fuera de la lucha por los cruces. Y es que en sus cinco participaciones anteriores, los asiáticos no lograron pasar de la fase de grupos.

Irán busca para alcanzar el tercer triunfo en Mundiales, después de solo sumar dos victorias en 16 partidos mundialistas.