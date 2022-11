Las cuentas de España en el Mundial de Qatar tras empatar con Alemania

El gol de Morata abrió el horizonte para la selección española. No había hecho un partido tan deslumbrante, pero sí serio y con ese remate sumaba seis puntos y dejaba a Alemania al borde del precipio, que no está mal quitar a un rival que se crecen según llegan los últimos encuentros del campeonato. Pero Flick sacó a un delantero a la vieja usansa, a Füllkrug, un delantero de verdad, que no tiene nada de falso, con 29 años y al que su primera convocatoria con la selección alemana llegó este año. Su remate fue demasiado para Unai Simón y como acostumbra, Alemania se agarró a la competición y, como el resto de equipos del grupo, todavía tiene posibilidades de pasar a octavos el próximo jueves.

Sólo España no ha perdido en los dos encuentros. Suma cuatro puntos y sólo Alemania no ha ganado. Suma un punto el conjunto alemán. Japón y Costa Rica han ganado un encuentro y han perdido otro. Lo que cuenta para la FIFA es el gol average general.

El jueves 1 de diciembre, a las 20:00 horas, los dos encuentros a la vez, España se mide a Japón, una selección, a priori, más débil, que ha perdido por un tanto contra Costa Rica y que, de manera inesperada, en la segunda parte, dio la vuelta al marcador. No necesita ganar, con un empate le vale.