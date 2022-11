Mundial de Qatar 2022: El bar de España en el que hoy no se podrá ver el partido de la selección y su razón para vetarlo

Mientras España entera ansía que llegue la hora del partido ante Alemania con la esperanza puesta en un nuevo triunfo tras la euforia desatada por la goleada ante Costa Rica, hay quienes renuncian incluso a este partido por motivos más que contundentes.

El Mundial de fútbol de Qatar es sin duda el más atípico de la historia. Por las fechas en las que se celebra, por las restricciones y normas de comportamiento, por el veto a la cerveza y por las innumerables anécdotas que pueden rastrearse en redes sociales. Tras los hinchas falsos que reventaron Twitter y el sorprendente contrato “legal” firmado por una pareja argentina mientras dure el torneo, un bar de Valencia se ha convertido en protagonista en redes sociales por una insólita medida que ha sido muy apludida en redes sociales.

Mientras gran parte de la hostelería espera que el campeonato de fútbol sea clave para hacer caja especialmente con los partidos de España, un local de Valencia prefiere renunciar a estos ingresos extra por defender los principios de su propietario y empleados.

Una medida muy aplaudida

Aunque puede que su actitud le reporte incluso mayores beneficios ya que gracias a las redes sociales y a su curiosa postura frente al Mundial de Qatar, se ha vuelto viral y ahora, todo el mundo habla de él.

Se trata de afetería El Botánico de Valencia que ha decidido no emitir ningún partido del Mundial de Qatar. Según el dueño del local, César Soler, “no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales”. Por eso, tomó la decisión de negarse a emitir ninguno de los partidos.

El dueño escribió en la pizarra del bar su alegato en contra de este torneo y su drástica medida. Así cualquiera que se acerque al local puede leer lo siguiente: “Debido a que no aprobamos la celebración de un mundial de fútbol en un país en el cual no se respetan las libertades fundamentales, no retransmitiremos ningún partido, incluidos los de la selección española. Lamentamos las molestias, pero nuestra moral no nos lo permite”.

Mientras tanto, en un bar de Valencia👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/e1Hg68s1Uf — Tululo III (@acompanado_el) November 18, 2022

Las reacciones no se ha hecho esperar y el tuit cuenta con más de 6.000 “Me gusta” y cientos de comentarios de apoyo, aunque no son pocos lo que acusan a este hostelero de cierta demagogia.