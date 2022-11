Corea vs Ghana en directo y en vivo online del Mundial de Qatar 2022

Corea del Sur y Ghana se ven las caras en la segunda jornada del grupo H del Mundial de Qatar 2022. Heung-Min Son es la gran estrella de Corea del Sur, enfrente, la selección ghanesa liderada por el jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams.

Minuto 45: Corea del Sur, 0-Ghana, 2. Cinco de añadido decreta Taylor. No ha habido demasiadas perdidas de tiempo, pero viendo como está siendo el mundial, los cinco minutos de ahora es el minuto de antes.

Minuto 42: Corea del Sur, 0-Ghana, 2. Ya me pareció un buen equipo frente a Portugal, pese a que jugaron muy atenazados, pero hoy Ghana lo está siendo con todas las de la ley. Muy bien plantados en defensa y pese a no ser el equipo más ordenando del mundo, saben muy bien a lo que juegan. A destacar la verticalidad de Kudus, el jugador del Ajax es sin duda una de las revelaciones del mundial.

Minuto 37: Corea del Sur, 0-Ghana, 2. Lo intenta ahora Corea de nuevo, que parece que está recuperado sensaciones. Gran disparo de Kwon, pero estuvo muy bien para atajar Ati Zigi. Pese a los primeros minutos donde los asiáticos han tenido mucho control, es la primera ocasión en que vemos trabajar al portero africano.

Minuto 34: Corea del Sur, 0-Ghana, 2. GOOOOOOOOOL DE GHANA! MOHAMED KUDUS! Vaya centro de Jordan Ayew de nuevo, milimétrico al centro del área, donde llegaba desde atrás como un camión Kudus y el del Ajax, con un remate perfecto amplia la ventaja para su selección.

La grada del Education City Stadium es una absoluta fiesta.

Minuto 30: Corea del Sur, 0-Ghana, 1. Se cumple la primera media hora de partido y tras el inicio fulgurante de Corea del Sur, el gol de Ghana les ha bajado los ánimos. Ahora mismo el control del partido es del conjunto africano.

Minuto 27: Corea del Sur, 0-Ghana, 1. Tras el gol se ha venido arriba el equipo de Otto Addo. Primera parición de Kudus en el partido, que salió con el balón controlado como tantas veces hizo ante Portugal, la única forma de frenarlo que encontró la defensa fue con falta, provocando la amarilla para Jung.

Minuto 24: Corea del Sur, 0-Ghana, 1. GOOOOOOOOOOL DE GHANAAAA! SALISUUUU! Centro perfecto de Jordan Ayew en una falta lateral, intenta la defensa despejar, pero el rebote favorece a Salisu, que remata en el área pequeña, poniendo a su selección por delante en la primera que tienen.

Minuto 21: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. Tarjeta amarilla para Amarte por un codazo sobre Cho. Pedían la roja para el ghanés, pero Taylor considero que no era suficiente. Veremos como afecta a la defensa estar tanto tiempo con uno de sus pilares limitado por la amonestación.

Minuto 18: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. Llevan siete saques de esquina ya los coreanos, pero la defensa de Ghana está defendiéndolos perfectamente. No es precisamente el juego aéreo una de las fortalezas del equipo asiático, aunque sí que tiene jugadores de mucha envergadura como Kim Min-Jae.

Minuto 13: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. No está pudiendo la selección ghanesa conectar con sus centrocampistas. La línea de Thomas, Samed y Kudus es vital en el esquema de Addo, pero hoy está perfectamente controlada por el doble pivote coreano.

Minuto 9: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. Se ha salvado Ghana ahora. Córner bien ejecutado por Son, peinó Kim, pero en el segundo palo no llegó Hwan por poco. Ha comenzado mucho mejor Corea del Sur.

Minuto 6: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. Que peligro tiene Son. Salieron los asiáticos a la contra, controló el de los Spurs, pero cuando ya se acercaba al área, Tariq Lamptey cortó su progresión con una buena falta. Mucho trabajo va a tener hoy el del Brighton con la estrella coreana. Se conocen bien, ya que se han enfrentando muchas veces en la Premier.

Minuto 4: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. Empieza fuerte Corea del Sur, buena contra de los de Paulo Bento, que llegó hasta la línea de fondo gracias a la cabalgada de Chang-Hoon Kwon. Se adelantó Salisu cuando ya se preparaba para el remate Cho.

Minuto 1: Corea del Sur, 0-Ghana, 0. Comienza el partido. Pondrá el balón en juego el combinado asiático por mediación de Cho.

Ya saltan ambos combinados al campo. Todo preparado en el Education City Stadium. El colegiado del encuentro será el inglés Anthony Taylor.

En la selección surcoreana sorprende que se haya quedado en el banquillo Hwang Ui-Jo. El jugador del Olympiacos tuvo una buena actuación ante Uruguay, pero Paulo Bento ha decidido dejarlo en el banquillo, pasando a ocupar su lugar en el once Cho. También sorprende que no sea de la partida Hwang Hee-Chang, jugador del Wolves, que no ha podido superar sus molestias, aunque si se sentará en la banca.

Vemos cambios en ambos combinados. Por parte de Ghana, la principal novedad es el cambio de dibujo. Tras comenzar ante Portugal con cinco defensas, todo parece indicar que hoy serán cuatro los integrantes de la línea defensiva. Tariq Lamptey en sustitución de Sedisu, Mensah por Baba y Djiki por Jordan Ayew son las principales novedades.

Por la selección de Corea del Sur salen: Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan,Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon,Kim Jin-Su; Kwon,Hwang,Jung,Heung Min-Son, Jeong; Cho.

Ya conocemos las alineaciones, comenzamos por la selección de Ghana: Ati Zigi; Lamptey,Salisu,Amartey,Mensah; Samed,Kudus,T.Partey; A.Ayew,J.Ayew,I.Williams.

Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que abre la segunda jornada del grupo H del Mundial de Qatar 2022.