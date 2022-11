La dura respuesta de Guti contra Joan Laporta por lo que dijo de España y Luis Enrique

Busquets, Pedri, Gavi y Ferran Torres están jugando con la selección española, haciendo buenos minutos en el equipo de Luis Enrique. Coincide que los cuatro son del Barcelona y eso ha hecho que Joan Laporta saque pecho. El presidente del FC Barcelona aseguró en un acto que la selección española le está pareciendo “fantástica” y añadió, para dejar claro lo que quería decir, que “es un orgullo para el Barça ver cómo están jugando nuestros jugadores con la selección, cómo los está haciendo jugar Luis Enrique, asumiendo él toda la presión y descargándola de los jugadores. sobre todo en los más jóvenes. Se da la casualidad que los futbolistas que más están enamorando al Barça. Es una de las favoritas para ganar el Mundial, junto a Brasil o Francia”

Y dio el mérito a Xavi Hernández: “Xavi lo está haciendo muy bien, vamos primeros en la Liga. Lo que está pasando en la selección española es consecuencia del buen trabajo de Xavi. Luis Enrique ha estado muy acertado, haciendo un bloque de jugadores, mayoritariamente de un club, el nuestro, eso facilita al juego, la adptación y muchas más cosas. El mérito de esta selección es de Xavi, porque les da minutos en el primer equipo del Barça”, continuó el presidente azulgrana ante los medios de comunicación presentes en el torneo de golf organizado por la Fundació Enric Masip que se está disputando este lunes en el Club de Golf Sant Cugat (Barcelona) y que destinará su recaudación para luchar contra los tumores endocrinos y neuroendocrinos.

Las palabras de Laporta fueron respondidas en El Chiringuito por Guti, ex del Real Madrid, que al oírlas, lo primero que hizo fue reírse y después desmontó todos sus argumentos: ““Me aburre, de verdad, me aburre. Hasta en época de Mundial donde se habla de las selecciones tiene que estar él ahí”, decía el mágico delantero.

“No tiene ningún sentido ese afán de protagonismo que tiene. Lo tiene cuando el equipo gana, pero cuando el equipo pierde no”, continuó. : “Lo tiene cuando el equipo no está y en el Mundial tiene a cuatro jugadores y dice que es gracias a Xavi. A Ferran Torres y a Jordi Alba no les veo jugar tanto. Xavi está quitando siempre a Gavi y ha metido a De Jong por delante de él”

Y acabó: ““Ese afán de protagonismo sobra. Que se centre en intentar que el Barcelona gane un título este año y que deje a la Selección en paz”

🔥 Bru-tal reacción de @GUTY14HAZ al escuchar las palabras de LAPORTA:



😱 "𝐌𝐄 𝐀𝐁𝐔𝐑𝐑𝐄 𝐒𝐔 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎".



🤬 "Que deje en PAZ a la SELECCIÓN".



Desatado como nunca en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/8eO6YVJurl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 29, 2022

Laporta también habló de Araujo: “Sabemos la ilusión que tienen los jugadores de ir con sus selecciones, más los uruguayos. Ronald quería ir y Xavi tomó la decisión correcta, con unas condiciones. Tenemos dos miembros de nuestro equipo médico en Uruguay. Queremos que no se fuerce al jugador a que recaiga de una lesión, el jugador y la selección lo aceptaron. Está entrenando y esperemos que sean prudentes, que prevalga la salud del jugador. Si hay un mínimo riesgo, que no juegue; él es consciente de esta situación”, aseguró, confiando que se portaría como un profesional.