Mundial de Qatar 2022: Gavi, a la altura de Pelé

Primero va Pelé y después Gavi en la lista de goleadores más jóvenes de la historia de los Mundiales. El brasileño es el único que ha marcado por debajo de la mayoría de edad. Gavi está cerca, cumplió los 18 el pasado mes de agosto, pero eso no le impidió debutar en un Mundial con un gol y una actuación espectacular que le valió ser elegido el mejor jugador del partido. «Me lo han dicho al acabar el partido. No lo sabía y es un orgullo estar en ese podio. Estoy feliz», decía el jugador del Barcelona, poco acostumbrado a manejarse ante los medios.

«El míster siempre me dice que llegue al área y he visto que Morata estaba en el área grande, me ha visto muy bien. Lo he tenido muy claro desde que salió el centro, que quería golpearlo de primeras». Así explicaba su gol el número 9 de España, como si fuera fácil golpear con el exterior ese centro de su compañero para mandarlo a gol aunque antes pegara en el poste.

«Espero que siga jugando cada vez mejor y jugando igual de agresivo. Es un jugador único, un gran jugador. Debutó con 17 años, ahora tiene 18, pero juega como un futbolista experimentado. Le falta un poco de calma algunas veces, pero estamos contentos de tenerlo en el equipo y espero que pueda llegar a ser de los mejores del mundo», reconoce Luis Enrique.

A Gavi se le notaba más nervioso ante los micrófonos que en el campo. De repente aparece el niño que es –«sigue siendo un niño», dice Luis Enrique–, pero se le pasa cuando empieza a hablar de fútbol. Todo es más sencillo cuando gira alrededor de la pelota. Imposible imaginar que esa ternura que transmite se transforma en una energía sin control cuando pisa el campo.

«Ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado esto. Pero estoy muy feliz. Esto es un paso más y a seguir», asegura. La felicidad le desborda y se relaja cuando habla de Pedri, su mejor socio dentro y fuera del césped. «Pedri y yo somos muy buenos amigos fuera del campo y dentro. No hay mucho que decir, es muy fácil jugar al lado suyo», advierte cuando le preguntan por esa relación.

Gavi vive una situación inimaginable para cualquier criatura de su edad. Algo que a otros futbolistas les costó asimilar y sólo lo consiguieron con el paso de los años. El centrocampista de la Roja no le da demasiada importancia, prefiere no perder el foco y no dar demasiadas vueltas a lo que está viviendo, a todos los pasos que ha dado ya cuando los chicos de su edad apenas pueden pensar en sacarse el carné de conducir. «No sé qué decirte. Tampoco es que piense mucho en eso. Koke siempre me lo dice, que me daré cuenta cuando pasen los años», explica. Decía Valdano que a Butragueño lo atropelló el camión de la fama y salió ileso. Gavi sigue indemne, de momento.