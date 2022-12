Croacia vs Bélgica (0-0): Croacia resiste a Lukaku en el Mundial de Qatar 2022 y Bélgica, eliminada

Quizá si Bélgica hubiese contado con un buen Lukaku en el torneo, no estaría ya haciendo las maletas para volver a casa tras protagonizar el papel más decepcionante del Mundial. Quizá si Bélgica hubiera jugado el resto de encuentros como los últimos 20 minutos contra Croacia, estaría pensando ahora en quién va a ser su rival de octavos y no dando vueltas a si esto es el final de una gran generación de futbolistas, pero a la que le ha faltado un paso más, un golpe de carácter para competir con los más grandes en los grandes momentos. Tercera en el último Mundial, la Bélgica de De Bruyne y de Courtois y menos de Hazard, no metió ni un gol a Croacia y ya no tiene ni un renglón más que escribir en Qatar. Y quién sabe si en el futuro.

Sólo en los últimos veinte minutos del tercer partido dio señales de tener pulso, cuando salió Lukaku al campo y fue como si el equipo de, por ahora, Robert Martínez, tuviese al fin un motivo por el que jugar: que los balones llegasen al fiero delantero, alguien que rematase, alguien, en definitiva, para quien jugar. Porque lo que había sucedido antes, cuando le iba la vida en juego, fue tan decepcionante como los partidos anteriores de Bélgica. Un equipo al que se le ha caído el fútbol al tiempo al que se le sumaban los años y que no tiene carácter para afrontar las situaciones delicadas. Y el duelo contra Croacia lo era.

Para jugarlo, Martínez tomó una decisión importante, profunda para el futuro de Hazard: fue suplente y cuando empezaron los cambios, saltó ante su hermano que él. Edén saltó al campo cuando sólo quedaban diez minutos de partido, ya a la desesperada. La selección era su refugio, donde sentía que le valoraban, donde podía decir que si no jugaba en el Real Madrid era porque no le ponía. El entrenador español de Bélgica acabó con ese razonamiento. A vida o muerte, no le valió Hazard.

Lo cierto es que ni mejoró ni empeoró Bélgica sin él. Porque es que no hizo nada reseñable, como si temiese más el gol de Croacia que la echaba definitivamente que marcar. La primera parte fue de miedo. Aunque estuvo mejor el equipo de Modric tampoco jugó liberado. Los goles de Marruecos retumbaban en el estadio y los dos contendientes no querían errores. Modric juega más atado en Croacia, porque el que se descuelga arriba, como ha hecho toda la vida, es Kovacic. Para lo bueno y para lo malo. Pasan los años y no cambia: es profundo y desordenado. Da vértigo, pero no criterio. Tuvo Croacia la clasificación en un penalti que después no lo fue por este VAR del Mundial. Es milimétrico y, sin embargo,no se termina de entender. Así que el duelo Modric contra Courtois se quedó en un cara a cara que no se llegó a dar.

A Croacia le valía el empate para pasar como segunda y eso se empezó a notar según pasaban los minutos. Tenía más que perder que el rival y eso pesa. Con los minutos corriendo se fue echando para atrás, mientras Robert Martínez hacía cambios en busca de un milagro, si miramos como había jugado Bélgica.

Fue Lukaku quien cambió todo. Contagió a sus compañeros y a partir de su salida, el partido ya sólo tuvo un sentido: hacia la portería croata. Fueron llegando ocasiones, embarulladas pero claras, en las que estaba siempre el delantero. Tuvo una que fue más un rebote, pero tan cerca de la línea de gol, que no fue dentro por centímetros y otra más, sin portero ya, en el segundo palo, que controló con el pecho y en esos segundos se le escapó todo.

Fue cuando más Bélgica pareció Bélgica. Un espejismo por lo que ha hecho. No hubo tiempo para más. La selección puede agarrarse a esos minutos para pensar que no todo fue malo. Croacia, mientras, respiró. No va nada sobrada tampoco la subcampeona del mundo para un cruce que es una trampa.