Se retira de la selección Busquets, el preferido de los entrenadores y del que Messi dijo al verlo dos días: “Este es bueno”

Cuando España perdió en su estreno ante Suiza en el Mundial de Sudáfrica 2010 (un buen partido de la selección, por cierto, con mucha mala suerte), había que buscar un culpable, y se señaló a Busquets, que era un poco el recién llegado, aunque ya llevaba un tiempo en la selección; el elemento añadido, junto con Piqué, a los que se habían proclamado campeones de Europa dos años antes. Vicente del Bosque zanjó la cuestión rápidamente: «Si me tuviera que reencarnar en un jugador sería en Busquets», dijo el seleccionador, para defender a quien en ese momento era el eslabón débil y por convencimiento. Lo mantuvo en su sitio y España terminó ese campeonato con el final más feliz de su historia.

La confianza que le tuvo Del Bosque se la han ido manteniendo todos los que han ido pasando por el banquillo de la Roja hasta jugar 143 partidos: Lopetegui, Hierro, Robert Moreno y Luis Enrique, con quien se ha convertido en capitán y en un futbolista muy querido y respetado por todos. Un líder de esos que tampoco habla demasiado fuera, pero sí dentro, siguiendo la línea de discreción que siempre ha mantenido cuando el balón no estaba circulando. «Mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otra Mundial. Es nuestro Rafa Nadal», aseguró Luis Enrique. Exageraba quizá el ya ex seleccionador con lo de Nadal, porque el tenista entra por la vista a cualquiera y el mediocentro es un jugador más de entrenadores y compañeros que de aficionados. En una entrevista con Valdano, Guardiola reconoció que a los dos días de subirlo al primer equipo y de empezar a entrenar con los mayores, Messi le dijo sobre Busquets: «Este es bueno». También Luis de la Fuente, el nuevo entrenador de España, lo tenía en sus planes: «Celebro que Busquets quiera seguir, es historia viva del fútbol, no en pasado, en presente y futuro porque creo que todavía tiene mucho que dar al fútbol español. ¿Cómo no voy a querer contar con Busquets?», admitió en su presentación, cuando el futbolista todavía no había hecho pública su decisión.

El más listo

Los años han hecho que Busquets pierda velocidad, pero en el fondo eso no ha sido un problema para él porque nunca la tuvo. El arma principal del centrocampista estaba en su cabeza, en la manera que tenía de adelantarse a lo que iba a pasar para saber dónde ir a presionar o dónde podía encontrar al compañero liberado. Esa inteligencia más el buen pie para el pase es lo que explica que un futbolista tirando a lento, sin mucho gol, sin buen remate de cabeza o sin disparo desde lejos sea considerado uno de los mejores que ha dado el fútbol para ocupar una posición tan específica y complicada. “Uno de los mejores mediocentro de la historia y el mejor centrocampista defensivo de la historia de España”, lo define Xavi, su ex compañero y entrenador ahora en el Barcelona.

La pena es que su última imagen con la Roja sea el fallo del penalti en la tanda de los octavos de Qatar 2022 ante Marruecos, pero eso no borra lo anterior y que sea una leyenda del fútbol nacional. Su Mundial ha sido como el del resto del equipo, pero en la Eurocopa del año pasado dio una lección después de haberse perdido las dos primeras jornadas por coronavirus.