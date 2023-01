La respuesta de un descarte de Luis Enrique en el Mundial de Qatar: “El cabrón no me lleva y luego...”

El Mundial de Qatar dejó una sensación agridulce para España tras caer eliminada ante Marruecos en los octavos de final. Además, algunas decisiones fueron cuanto menos comentadas. Una de ellas, sin duda, fue la de descartar a Iago Aspas. Curiosamente, días después el propio seleccionador admitió que le tenía en el Fantasy. “Cuando me lo empezaron a pasar veo... ¡El cabrón este no me lleva a la selección y luego me tiene en el Fantasy. No debía ser bueno en el Fantasy”, afirmó en una entrevista en el programa “Aquí hay pólvora”.

A sus 35 años, es uno de los máximos goleadores españoles de LaLiga. De momento, ya suma 8 goles y 3 asistencias, solamente le supera Joselu con 10 tantos. Además, sus números con la selección son demoledores: 6 goles y 6 asistencias en solo 680 minutos de juego en 18 partidos.

¡Hoy es el cumpleaños del 'Príncipe de las Bateas'!



6️⃣ goles en 1️⃣9️⃣ encuentros con la @sefutbol.



¡¡FELICIDADES, @aspas10!! pic.twitter.com/bUL2BPreZc — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) August 1, 2022

“Me gusta mucho el fútbol, llevo jugando desde los 18 en Segunda B, en Segunda... Tengo 35 y vivo por y para ello. Firmé tres temporadas más. Me gusta disfrutar el día a día, sobre todo el fin de semana, esos nervios de cuando quieres que llegue el partido. Más que ir a entrenar”, desvela Aspas.

Luis Enrique habló en su día de volver a entrenar al Celta de Vigo: “Por supuesto, quién sabe. Antes era de ser concluyente. Ahora digo que tal y como me lo pasé allí y con las personas que estuve en Vigo, en el club en el la ciudad, quién sabe. Volveré a Vigo seguro. No sé si a entrenar, pero volveré. En el Celta cobraba muy poco. Me pagó el club lo que ellos quisieron. En el Celta pasé uno de mis mejores años como entrenador. Era un reto interesante y tuve mucha suerte de que (Miguel) Torrecilla -entonces director deportivo de la entidad- y la gente del Celta me ficharan y decidieran que fuera su entrenador”.