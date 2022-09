Iago Aspas aclara cómo es su relación con Luis Enrique

“Me duele no ir a la selección, pero soy cabezón y no voy a bajar los brazos”

El delantero del Celta Iago Aspas ha reconocido que le “duele” no ir convocado con la selección española, pero asegura que su ausencia se debe solo a razones deportivas y no a un problema con el seleccionador Luis Enrique, y no renuncia a acudir al Mundial de Catar porque “la esperanza es lo último que se pierde”.

“Me duele no ir a la Selección, pero soy cabezón y no voy a bajar los brazos hasta el final. Si no hubiese posibilidades de ir a Catar, no trataría de luchar con mi equipo todas las semanas, tengo ese premio a la vuelta de la esquina y voy a tratar de hacer todo lo posible”, declaró en una entrevista en la SER. “La esperanza es lo último que se pierde”, añadió.

Además, está convencido de que el hecho de que Luis Enrique no le convoque responde solo a razones futbolísticas. “Quiero creer que sí. Nunca he tenido ningún problema con el míster, me ha llevado a convocatorias y en la última, él no estaba y fui con Robert Moreno”, explicó. “Si hubiese habido problema, me lo habría dicho”, añadió.

En otro orden de cosas, valoró la situación de LaLiga Santander, que considera que “está configurada para los nueve que están arriba, cambiando el Sevilla por el Osasuna”. “Son los que más presupuesto tienen y los que más opciones de quedar arriba”, indicó, recalcando que económicamente “se debería intentar equiparar un poco más, como en la Premier League”.