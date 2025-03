Nico Williams rectifica tras sus polémicas declaraciones a Países Bajos: "Yo no soy así"

No hay duda que la selección española está repleta de jóvenes que aportan un ambiente diferente. El buen rollo y, precisamente, esa juventud, hacen que futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams contagien ese buen ambiente entre los espectadores, y sobre todo provoquen que la selección española ilusione más que nunca.

Sin embargo, hay veces en la que esa misma juventud puede jugar una mala pasada. Es el caso de Nico Williams y unas polémicas declaraciones al final del partido entre Países Bajos y España. El extremo español, al ser preguntado por los periodistas, ha respondido con un comentario que ha generado cierta controversia en relación al partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League.

"Les vamos a pintar la cara"

Tras el empate cosechado por la Selección Española ayer ante Países Bajos (2-2), Nico Williams salió a los pasillos del Feyenoord Stadium a responder a las preguntas de los periodistas allí presentes. Ante una de las preguntas, el delantero del Athletic Club de Bilbao dejó una polémica respuesta. "Es un estadio muy difícil. Han apretado desde el minuto 1 y quizás nos han superado en intensidad. Sabemos que tenemos que trabajar al máximo, como estamos haciéndolo, y seguro que en España les vamos a pintar la cara", aseguraba.

Además, el jugador vasco hizo referencia al tifo creado por la afición local en honor al gol de Van Persie ante la selección en el mundial de 2014. "No lo he visto, pero Andrés Iniesta fue el que marcó el gol que ganó el mundial de España contra Países Bajos. Espero algo grande para la vuelta".

Las reacciones no tardaron en llegar

Ante estas declaraciones, las reacciones no tardaron en llegar. El primero en hacerlo fue Ronald Koeman, técnico neerlandés que no dudo en contestar en rueda de prensa. "Lo que habla es por su cuenta. Yo como seleccionador de Holanda estoy orgulloso de nuestro partido. Sabemos que nos espera un partido durísimo, pero no lo vamos a poner fácil el domingo", afirmaba.

Por otro lado, Xavi Simons también quiso dedicar unas palabras tras la polémica. "¿Ha dicho eso? Bueno, está bien. Veremos el domingo. Si dicen eso es que están seguros de sí mismos. Está bien, son los actuales campeones de Europa. Hay que respetarlos y el domingo cuando pite el árbitro veremos lo que pasa".

La rectificación de Nico Williams

Finalmente, tras ver la magnitud de las declaraciones, el menor de los Williams quiso rectificar sus palabras, puesto que su objetivo no era ofender a nadie. ""No lo he dicho así", aseguraba el delantero de la selección española, que acabó concluyendo con estas palabras antes de entrar al autobús: "Yo no soy así, no era mi intención, de verdad".

Todo por jugarse en Mestalla

Tras el empate, la selección se jugará su pase a las semifinales de la UEFA Nations League en Mestalla el próximo domingo a las 20:45 horas. Todo a la espera de saber el rival al que podría enfrentarse España en semifinales. Por el momento, sería Croacia la selección que se mediría a Luis de la Fuente gracias al 2-0 de la ida ante Francia.