Las notas y el claro suspenso del Real Madrid contra el Atlético

Ancelotti no vio mal al Real Madrid en su derrota contra el Atlético. Griezmann dio la victoria: "Hemos jugado bien, hemos competido hasta el final, hemos luchado, hemos tenidos oportunidades, el partido lo hemos perdido al arriesgar en una jugada innecesaria y nos han castigado. Creo que más no se podía hacer, por muchos cosa. Tenemos que recuperar bien e intentar ganar el domingo", decía el entrenador italiano. "Hemos sido más sólidos en LaLiga que en la Copa. Los últimos dos partidos contra el Atlético se podía hacer mejor, es verdad", ha dicho. ·"El Atlético ha hecho un esfuerzo tremendo, nadie merecía perder, hemos perdido nosotros, lo hemos dado todo, no tengo nada que reprochar. Ha sido un partido con lucha pero correcto", continuaba. "Teníamos desventaja porque ha tenido más tiempo para preparar el partido, hemos luchado y competido. Ahora, en estas dos semanas, podemos trabajar bien y mejorar nuestra condición. Pero no hemos bajado el nivel físico", decía sin buscar excusas.

También ha hablado de Vinicius, que recibió gritos racistas antes del partido . "Poco a poco va a aprender en no protestar, a veces no es fácil tener la cabeza fría siempre. Ha tenido problemas en la primera parte, en la segunda parte ha sido determinante, ha sido un peligro constante". No ha querido comentar el encontronazo de Vini con Simeone: "No ha pasado nada, Vini ha jugado un buen partido, ha luchado, lo otro no me he dado cuenta".

Ancelotti lamentaba el tercer gol del Atlético: "A veces, cuando tienes el partido bajo control no necesitas forzar la jugada y por eso ganamos partidos, pero hay momentos donde no hay que forzar la jugada".

