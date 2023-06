Una nueva denuncia por violación sacude al mundo del fútbol: un jugador del Sevilla, imputado

Gonzalo Montiel, futbolista del Sevilla y la selección argentina, ha sido imputado por un presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas" ocurrido el 1 de enero de 2019 en Virrey del Pino, Buenos Aires.

El campeón del mundo se presentó el pasado jueves en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza para declarar y tomar conocimiento de sus derechos como imputado, tal y como ha informado Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la denunciante.

En dicha declaración, el jugador del Sevilla ha reconocido que conoce a la víctima, así como haber mantenido "relaciones consentidas" con ella en los meses previos al suceso pero niega cualquier tipo de abuso.

El caso se remonta a la madrugada del 1 de enero de 2019 cuando Carolina B., quién por entonces -según afirma- tenía una relación con el futbolista, fue hasta la casa de los Montiel en Virrey del Pino a celebrar fin de año en una fiesta en la que asegura habría unas 25 personas. En esa reunión, dijo, fue abusada sexualmente. La denuncia inicial se hizo el 10 de enero de 2019 donde en la comisaría Carolina realizó un relato en el que no se nombra a Montiel en ningún momento sino a un presunto amigo de él, de nombre Alexis Acosta, como el autor del aberrante episodio. Allí además entregó los estudios que le hicieron en el centro médico Cemic los primeros días de enero donde se activó el protocolo de abuso. Así se abrió una investigación en la Unidad Fiscal Número 3 de Violencia de Género de La Matanza a cargo por entonces de la doctora María Catalina Barrios. Pero la misma no prosperó porque jamás fue ratificada por la víctima, lo que provocó que se archivara el dos de diciembre de 2022 lo que no significa que se cierra sino que queda en un cajón hasta que prescriba o se produzcan nuevas pruebas que merezcan reanudar el proceso.

Eso finalmente sucedió en marzo de este año cuando Carolina B. se presentó otra vez en la Justicia para decir que el regreso de Montiel a la selección Argentina le había reactivado los recuerdos. Allí hizo la ratificación judicial donde Montiel nuevamente no es nombrado como autor hecho, pero si como presuntamente la última persona que vio a la víctima antes que ésta se desmaye. Allí, siempre según la ampliación de la denuncia fechada el 31 de marzo pasado, probó dos tragos y comenzó a sentirse mareada. Por eso fue al baño, donde se descompuso y le pidió ayuda al jugador quién presuntamente acudió. “Esa fue la última imagen que tuve, la de Gonzalo entrando, porque después me desmayé. Cuando me desperté, unas cinco horas más tarde, estaba tirada en la entrada de la casa con hematomas, llena de barro, con toda la ropa a medio quitar y con la hermana de Gonzalo gritándome ‘no te metas con mi hermano, no lo nombres, porque te voy a matar’. Ahí me subieron a un auto con otras dos chicas y me dejaron en mi casa. Cuando me levanto me dolía todo, me mensajee con Gonzalo y me dijo ‘estuviste con alguien’. Cuando le pido explicaciones me deja de contestar y ahí me aparece un whatsapp de alguien que decía ser su madre, Marisa, que me escribe ‘te violaron, mamita, ponete óvulos’. Ahí me fui corriendo al hospital y me hicieron el protocolo de abuso sexual”.

Según el futbolista, él invitó a la chica a la fiesta, donde le presentó varios conocidos. Montiel abandonó la zona para llevar a dos amigos a sus casas y cuando volvió la celebración ya había acabado, pero se encontró con que la joven gritando.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería", ha afirmado. También ha añadido: "Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa".

Tras la declaración voluntaria del jugador, la chica lo hará el próximo jueves 22 de junio. El martes 4 de julio habrá otra audiencia en la que se presentarán dos testigos.