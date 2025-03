La nueva primera vez de Unai Simón

La final de la Eurocopa es el último partido que Unai Simón ha jugado con la selección. El guardameta del Athletic disputó todo el torneo con una muñeca lesionada y paró después de ser campeón de Europa para operarse. «Fue una barbaridad lo que hacíamos en la Eurocopa con la muñeca», confiesa. «No deja de ser una operación en la que me quitaron las agujas que llevaba. Son cuatro o cinco meses, que en el mundo del fútbol es mucho tiempo, pero en la cirugía es un periodo muy corto», explica.

Hasta el 28 de noviembre no jugó su primer partido en la fase de grupos de la Liga Europa contra el Elfsborg. Y en Liga no se estrenó hasta el 15 de diciembre. Por el camino se perdió 16 partidos de Liga y seis de la selección, las tres concentraciones de esta temporada.

Pero hace tiempo que ya está a pleno rendimiento. «Yo sí me encuentro bien, me encuentro mucho mejor que al final de la temporada pasada», reconoce. «Sí que de vez en cuando tengo algún episodio de dolor, pero no tengo problemas para competir y no me genera ningún tipo de impedimento», añade.

Unai ha sido siempre el portero de Luis de la Fuente, aunque también se perdió los primeros partidos por lesión. Pero no reclama su puesto en la portería de la Roja. «No me quita el sueño y cualquiera de los tres porteros convocados puede jugar y lo hará bien», reconoce. Con el seleccionador sí ha hablado, pero sólo de detalles técnicos que pueden haber cambiado en estos meses de ausencia de la selección. «No he hablado con Luis, lo único que debíamos hablar es si ha cambiado durante estas últimas convocatorias el planteamiento de juego. Algún pequeño detalle en la salida de balón sí hemos hablado, pero de si voy a ser titular no hemos hablado», añade.

Es precisamente la salida desde atrás el principal cambio entre el Athletic y la selección, pero Unai asegura sentirse cómodo. «Tanto con Luis Enrique, que también exigía mucho en salida de balón, como con Luis [De la Fuente] sabemos cuáles son los patrones que tenemos que seguir y, aunque en el club no tengamos esa salida tan idealizada, desde la portería me veo muy cómodo. Este grupo también te lo hace fácil y, pese a que en el club no lo trabajemos así, todos los compañeros te echan un cable y me veo muy bien y muy capacitado para sacar la pelota», dice Unai, que hoy volverá a jugar ante Países Bajos. El rival contra el que debutó en noviembre de 2020.