La nueva vida de Dani Alves: su vuelta al deporte, otra fuga y una decisión drástica

El futbolista Dani Alves fue puesto en libertad provisional después de permanecer 430 días en prisión tras pagar una fianza de un millón de euros. Y así seguirá hasta que exista una sentencia definitiva.

Ahora, el brasileño disfruta de su "jaula de oro" a la afueras de Barcelona donde esperará -junto a Joana Sanz con la que se ha reconciliado- a la resolución de los recursos que podrían devolverle a la cárcel o dejarlo en libertad de manera definitiva.

Una drástica decisión

Pero mientras eso ocurre, el brasileño se esfuerza en recuperar en su vida. Hace unos días causó gran revuelo su escapada romántica con Joana Sanz a Ibiza. Una fuga para dos que les costó nada más y nada menos que 1,100 euros por noche y de la que la modelo quiso dejar constancia a través de sus redes sociales. Algo que, por cierto, le valió un aluvión de críticas. Tanto que se vio incluso obligada a borrar la imagen en la que salía el exjugador del FC Barcelona. A su vuelta a Barcelona para que el brasileño cumpliera con su obligación de firmar en la Audiencia, la modelo no aguantó más y estalló con una durísima reflexión. "Nos tomamos demasiado a la ligera el atacar mediáticamente, insultar a través de una red social o intentar hundir la vida de otra persona solo porque tenéis opiniones contrarias. No sois mejores que las personas que asesinan a mano armada. No nos olvidemos que las palabras hacen el mismo daño que empuñar un cuchillo", señalaba en un parte de su texto.

Unos ataques que también llevaron al futbolista a tomar una drástica decisión: borrar sus perfiles en redes sociales. Por eso ahora poca constancia hay de su nueva escapada con su mujer, en esta ocasión a Tenerife. El pasado fin de semana, tal y como prueban las imágenes emitidas por 'Socialité', la pareja fue cazada en uno de los mostradores de facturación del Aeropuerto de Barcelona El Prat antes de coger su vuelo con destino a Canarias. Un viaje que será más largo que el anterior y del que la modelo solo ha compartido una imagen sola con el mensaje: "Tu casa está donde está tu corazón".

Su vuelta al deporte

Pero el brasileño no solo intenta recomponer su vida personal tras su paso por la cárcel sino también su vida laboral con una vuelta al mundo del deporte. Además de su brillante desempeño sobre el césped el brasileño también tiene experiencia en negocios vinculados al fútbol. Alves ya creó una agencia de representación de futbolistas denominada Flashforward Group. Una empresa fue creada con su exmujer, Dinorah Santana- con la que existe una ruptura total-, y actualmente guía la carrera de 18 jugadores.

Relacionado con el mundo del deporte, ambos también son socios de la empresa Cedro Esports, también controlada por Santana y que asesora a los deportistas con sus derechos de imagen.

Ahora, tras dejar atrás los negocios su ex, el brasileño ha puesto en marcha un nuevo negocio. La empresa, denominada OQP Sport & Management, fue registrada en el Registro Mercantil en abril pasado con un capital inicial de aproximadamente 30,000 euros. Su sede está en Barcelona y Dani Alves es el administrador y socio único de la compañía. Según informó ON Economía, esta entidad se dedicará principalmente a la gestión de derechos de imagen y al asesoramiento y representación de deportistas.

Alves trata así de cumplir su sueño de seguir vinculado al fútbol mientras trata de alejarse de las polémicas que rodean su vida personal.