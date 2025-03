El nuevo oficio de Mikel Merino

Mikel Merino ha descubierto una nueva profesión en los últimos partidos del Arsenal. Su entrenador, Mikel Arteta, lo hace jugar de delantero en una maniobra que no supone más que acercar un poco más al área a un jugador que se siente cómodo cuando llega allí.

Contra Países Bajos entró en el minuto 84, con tiempo suficiente para esperar un rechace en el área y empujar la pelota a la red cuando ya se jugaba el tiempo añadido. Se ha especializado el jugador español en salvar a España de situaciones comprometidas. Ya lo hizo en la Eurocopa con un gol que salvaba a la selección de los penaltis contra Alemania y la clasificaba para las semifinales. Aquel era el último gol de Mikel con la selección hasta el que marcó en Rotterdam.

Merino siempre ha tenido facilidad para llegar al área, aunque nunca ha tenido registros goleadores muy altos. Esta temporada, con la decisión de Arteta de acercarlo al área su acierto goleador ha subido.

El primer día que jugó como delantero, contra el Leicester, marcó dos goles y Arteta se animó a seguir con el experimento. Lleva cuatro goles desde entonces. Hasta ese momento, sólo había metido dos con el Arsenal.

El proceso vital de Merino ha sido adelantar posiciones en el campo desde que era juvenil. Empezó como medio centro posicional y desde ahí se hizo importante también en las categorías inferiores de la selección hasta que el Borussia Dortmund lo sacó de Osasuna. Cuando la Real lo repatrió desde el Newcastle ya era un interior y en estos años alguna vez le ha tocado hacer de mediapunta en ese 4-2-3-1 de la selección para aprovechar su llegada.

«Yo no soy de hacer inventos. Al pan, pan y al vino, vino. Mikel Merino lleva conmigo desde que tenía 17 años. Ha jugado donde ha jugado y ha sido campeón de Europa. Me parece muy bien que lo prueben en otro sitio, pero no lo necesitamos ahí», explicaba Luis de la Fuente el viernes de la semana pasada cuando anunció la lista de convocados. No está en sus planes que Merino pueda hacer de Morata, igual que no se plantea poner a Pedri al lado de Zubimendi en el centro del campo como juega en el Barcelona.

Para Merino también fue una sorpresa el día que Arteta le dijo que iba a jugar más arriba. «Mikel me dijo que tendría que entrar de delantero esta mañana. Hablamos de ello con los asistentes, pero es la primera vez en mi carrera que he jugado ahí. Me dijeron que aprovechara mis fortalezas y he podido ayudar con dos goles», decía el 15 de febrero después de estrenarse en su nuevo oficio con dos goles al Arsenal.

Sin embargo, no veía que su nueva posición fuera a tener continuidad. «No lo creo. Es la primera vez que he marcado un doblete saliendo del banquillo como delantero», reconocía. Pero Arteta le ha dado continuidad y después llegó otro gol contra el PSV en la goleada (1-7) en la ida de los octavos de la Liga de Campeones y otro contra el Chelsea.

«Esta tocándome esta temporada un rol más goleador», asumía Mikel Merino después del partido contra Holanda. «Es algo que llevaba tiempo intentando mejorar, intentando crecer en ese aspecto y esta temporada estoy teniendo la suerte de ver portería más que nunca. En mi club en la posición de delantero y aquí me ha tocado meter gol. Es un empate que nos da mucha vida de cara al partido de vuelta», añadía.

Ese gol hace que España afronte con más tranquilidad la vuelta el domingo. «Lo que tiene este equipo es que nunca se rinde y va hasta el final. Sabemos competir», dice. Y meter goles.