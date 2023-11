La odisea del futbolista español que despreció a "La Roja": retenido dos horas en el aeropuerto antes de llegar a su nueva selección

Desde que se hizo oficial su convocatoria a la Selección Argentina, Pablo Maffeo, ha copado titulares y debates en redes sociales tanto en Argentina como en España. Muchos cuestionan la necesidad de ir a busca en otros país a jugadores en lugar de nutrir la albiceleste con promesas de las categorías inferiores de los clubes argentinos. La llegada a Buenos Aires del futbolista del Mallorca fue un poco accidentada. Estuvo retenido dos horas en el aeropuerto a la espera de que le entregasen su DNI argentino.

Pese a no haber jugado con Mallorca el fin de semana, el jugador de 26 años no llegó hasta ayer al aeropuerto internacional de Ezeiza donde tuvo que esperar para tramitar su primer DNI, según la agencia estatal Télam. No en vano, algunas trabas burocráticas pusieron en riesgo su convocatoria. Maffeo está radicado en España y nunca representó a Argentina, por lo que hubo que agilizar todos los papeles para entrar en la lista. De hecho, medios argentinos llegaron a dar por hecho que el jugador no estaría finalmente en las lista e incluso apuntaban que esto había supuesto un gran mazazo emocional para Maffeo.

Ahora, con todos los papeles en regla, ya entrena con su nueva selección y está a disposición del entrenador Lionel Scaloni para los dos próximos encuentros de la albiceleste.

El jugador nacido en el municipio catalán de Sant Joan Despí tiene la nacionalidad argentina por parte de su madre e italiana por el lado de su padre. Tuvo convocatorias en todas las categorías inferiores de la Selección española (disputó más de 9 partidos), pero no aún no había debutado con la absoluta por lo que ante la llamada de Scaloni no dudó en aceptar.

El carrilero bermellón vestirá la Albiceleste después de protagonizar su comienzo de curso más complicado desde que llegó al Mallorca en 2021. Una lesión sufrida a finales de septiembre le obligó a perderse tres jornadas y desde que se ha recuperado no ha vuelto a ser titular para Javier Aguirre. Ahora, el lateral derecho - que está muy ilusionado, según su agente- tendrá la oportunidad de compartir vestuario con Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez y otros cracks de la selección argentina, que lidera el grupo de clasificación para el Mundial con 12 puntos, por delante de los 7 de Uruguay, Brasil y Venezuela.

La reacción de su madre

El futbolista ha revelado como se enteró de su convocatoria y la reacción de su madre. “Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. Ella era la primera persona que se merecía saber esto. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos. Colgué, empecé a chillar y la verdad que muy bien. Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también”.

Aunque Maffeo confiesa tener una camiseta enmarcada de Cristiano Ronaldo cree que no es comparable a Messi. Reconoce la especial ilusión que le hace tener como compañero al "10", a quien se enfrentó en varias ocasiones jugando para el Girona y en contra del Barcelona. “Es que creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuario, concentración con el mejor futbolista de toda la historia es genial. Ya me tocó vivirlo en contra, ahora a favor. Es brutal”.

Maffeo, español -hijo de italiano y de madre Argentina- ya avisó hace un año de que sería un honor jugar con cualquiera de tras tres selecciones pero ahora justifica con contundencia su decisión: "Agradecido a Argentina. Orgulloso de poder defender la camiseta. A día de hoy es la mejor selección del mundo, entonces es ilusión. Pura ilusión”.

Maffeo, que disputó 9 partidos para España, desarrolló su carrera en Espanyol B (1 partido), Manchester City (3), Stuttgart (9), Girona (96), Huesca (25) y Mallorca (96).