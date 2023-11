El mensaje de Pedrerol contra los independentistas catalanes muy aplaudido en El Hormiguero

Josep Pedrerol ha estado en El Hormiguero, con Pablo Motos: "Yo no me quiero creer que es verdad lo que están diciendo que va a pasar. Me acuerdo del 1 de octubre que lo pasaba mal con la familia, hablando de política y no quiero volver a eso. Ahora el problema se ha trasladado a toda España", ha dicho Pedrerol. "No puedo creer que alguien mercadee por siete votos", ha continuado entre los aplausos del público. "No estoy criticando a nadie, esto no es diálogo, esto es te doy a cambio de qué. Condonan 15.000 millones a Cataluña, qué bien, pero cuándo van a arreglar el tren en Extremadura", ha continuado. "Tenemos que pensar en todas las comunidades. Soy solidario, he vivido en Cataluña, me he venido a Madrid, que me ha recibido muy bien, no pregunta de dónde vienes. Viajo por toda España y me siento catalán y español. No quiero que cuando me vean a mí, piensen que yo soy insolidario. Los catalanes no somos insolidarios, hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios", ha dicho, entre aplausos de nuevo. "Me duele lo que está pasando, no sé dónde vamos a ir. Tenemos un país de la leche", ha continuado.

Y ha negado que hubiera ahora conflicto en Cataluña. "No había, se había acabado. El independentismo había bajado en votos, el PSC ganaba y ahora va a perder. Estaba desaparecido y ahora se habla del tema, de si referendum, no se hablaba ya en Cataluña de eso. Yo me planteo al parlamentario socialista en el Congreso de Castilla La Mancha, de León, de Baleares, ¿va a votar a favor de la amnistía, a favor de Puigdemont y otros 300 no sean juzgados? Un extremeño, andaluz, murciano... va a votar en contra de su pueblo. Entiendo que en el partido es obligatorio lo que diga su presidente. Pero un socialista de Cáceres, le han votado para que defienda a su gente. ¿Va a pasear por las calles de Cáceres con tranquilidad, condonando 15.000 millones a Cataluña? La politíca era para apoyar a su gente, no para perjudicarle. Los políticos tienen que analizar lo que está pasando. Pedro Sánchez, Pedro, tienes tiempo para pensar en lo que vas a hacer el miércoles o el jueves", ha acabado entre aplausos.

Además, ha reconocido que es de un equipo: "Es muy difícil hacerle entender a un culé antimadridista que se puede ser culé sin ser antimadridista. Es decir, yo soy del Barça, yo nací en Barcelona, en Sants, al lado de Les Corts, y soy del Barça. Y si el Barça lo hace mal lo digo. Y cuando hay Champions, si el Real Madrid juega contra un equipo extranjero, quiero que gane el Real Madrid. Y eso no se entiende". También ha explicado el éxito de El Chiringuito: "Somos de verdad, porque metemos la pata, porque acertamos y nos equivocamos y, sobre todo, porque somos un programa que damos noticias. La gente a veces dice que parece una charla de bar, pero no es así porque damos noticias y, después, hacemos compañía a la gente, que me parece lo más importante. Y hay gente a la que no le gusta el fútbol como a ti que lo puede pasar viéndonos".