La opinión de Xavi sobre la polémica del gol del Barça a Osasuna: "Yo en directo hubiera pitado falta"

El primer gol del Barcelona a Osasuna en las semifinales de la Supercopa fue muy protestado por el equipo rojillo. Tanto durante el partido se quejaron a Muñiz Ruiz, el árbitro, y también lo hicieron después. "Lo hemos visto todos. La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas se han pitado a favor del Barcelona. Muy evidente, falta clara para mí", decía David García en Movistar+. "A los tres minutos, misma jugada, y se pita para el otro lado, entonces, no sé. Para mí es muy evidente, pero en estas faltas siempre se decantan para los mismos", añadía el defensa.

"La jugada ha decantado la balanza, porque el partido estaba igualado, con dos planes diferentes, pero igualado", era la opinión de Jagoba Arrasate. "Lo habéis visto todos, esas faltas para un lado se pitaban y para el otro no. Yo creo que no es una jugada revisable, y el hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta, y al igual que a los cinco minutos ha habido una falta a favor del Barcelona y no la han pitado y el cuarto le ha dicho: 'Es falta', y me parece perfecto, es lo que tiene que decir; antes el arbitraje era eso, si no lo ve el árbitro está el asistente, pero ahora lo fiamos todo arriba [al VAR]. Para mí es un falta clara, porque Arnau la tiene controlada y le roban. Una lástima. Tampoco quiero excusarme en eso, hemos hecho un buen partido", continuaba el técnico de Osasuna.

Llamativa fue la respuesta de Xavi, también en los micrófonos de Movistar.

"Sí, a mí en directo me parecía falta, sinceramente, aunque después se ve que en la repetición no hay nada. Y la jugada de Rafa también puede ser expulsión", dice el entrenador del Barça, que también se refirió a la falta de Catena en la primera mitad que le costó la amarilla y que se estuvo revisando por posible roja. "Al final, el árbitro unas veces nos perjudica y otra nos favorece, pero no me ha parecido que haya sido decisivo el árbitro", añadió. Tampoco le quedó la "sensación" de que había habido un criterio distinto en cuanto a la señalización de las faltas para un equipo y para otro.