Supercopa, Barcelona - Osasuna: A Araujo ya no le "vuela" la pelota

Ronald Araujo llegó al Barcelona en 2018 para jugar en el filial. Era un defensa fuerte y contundente que no tardó mucho en estrenarse con el primer equipo, en octubre de 2019, en un día agridulce para él porque la ilusión del debut y el triunfo por 4-0 contra el Sevilla contrastaron con la roja que vio en el minuto 87 (había entrado en el 73).

El entrenador era Ernesto Valverde. Quique Setién, su sustituto en el caótico enero de 2020, también le dio minutos, pero fue con Koeman en la campaña 2020/21 cuando de verdad se hizo un hueco. Su capacidad física, su manera de ir al corte, su intuición defensiva, le convirtieron rápido en indiscutible, aunque todavía le faltaba algo, imprescindible en el Barcelona por el estilo de juego. "Cuando llegué la pelota me iba volando, me iba a 200 por hora. Pero eso no me deprimió. Siempre me quedaba a hacer control-pase, cada día", explicó en una entrevista en la "Ser". Incluso se llevaba deberes a casa y se compró un balón pequeño para mejorar todavía más en la precisión.

"Me siento cada vez más cómodo con la pelota"

Algunos equipos descaradamente, a la hora de tener que elegir por dónde quieren que saque el juego el equipo catalán, optan por el uruguayo, pero poco a poco se está convirtiendo en algo peligroso. "Desde que llegó Xavi aprendí mucho a nivel técnico, para poder ayudar al grupo en esa faceta. Voy creciendo y me siento cada vez más cómodo con la pelota", admitió el uruguayo, que ha ganado esta cualidad sin perder las otras, el liderazgo que le ha llevado a ser uno de los capitanes. "Por mi carácter, intento hacer un poco más de lo que tengo que hacer, ir para arriba en busca del resultado. Creo que eso le hace bien al equipo porque contagia esa energía", afirma.

Uno de los partidos en los que tomó esa decisión de aventurarse al ataque fue contra la Real Sociedad, y su gol en los últimos minutos supuso tres puntos para el Barcelona en una jornada en la que no mereció ganar, como reconoció Xavi en su momento y como repitió el miércoles, porque gran parte de la actualidad del equipo azulgrana antes de la semifinal de la Supercopa contra Osasuna (hoy jueves 11 de enero a las 20:00 horas) gira alrededor de los resultados tan apretados que está teniendo.

20 partidos sin ganar por más de un gol

La última vez que ganó por más de un gol fue el 19 de septiembre de 2023 ante al Amberes (5-0) en la primera jornada de la Champions. Desde ahí ha disputado otros 20 partidos, de los que ha perdido cuatro, ha empatado cuatro y ha ganado doce, pero todos ellos por 1-0, 2-1 o 3-2. "Son circunstancias, creo que hemos merecido vencer más holgadamente algunos y en otros hemos ganado y hemos merecido incluso perder, como contra la Real Sociedad. El fútbol tiene estas cosas. Firmo ganar por la mínima este partido y la final, no me preocupa este dato", opinó Xavi.

Sólo en cinco de esos 20 encuentros logró dejar la portería a cero. "Nos está faltando contundencia en las dos áreas. Sobre todo a nivel defensivo, poder conceder pocos goles, porque con la calidad que tenemos vamos a marcar seguro. Eso nos permitió ganar títulos la pasada temporada», analizó Araujo, protagonista de alguno de esos despistes que cuestan goles. "Estamos trabajando en mejorarlo", añadió.